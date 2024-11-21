Нові катери та екіпажі: Сталевий фронт візвітував про допомогу Силам оборони обороняти морські кордони України

Ініціатива Ахметова забезпечує підготовку шкіперів для українських Сил оборони та передає катери й обладнання для зміцнення морських кордонів

«Сталевий фронт» Ріната Ахметова випустив перший набір шкіперів у своїй фаховій школі. За рік роботи Школа шкіперів підготувала 30 фахівців для служби на високошвидкісних катерах, наданих ініціативою.

Курсанти пройшли близько 30 годин теоретичних занять і понад 50 годин практики, зокрема близько 10 годин за штурвалом катера в ролі головного шкіпера-капітана. Шкіпери – це керівники малих суден, таких як катери, яхти, рибальські човни чи невеликі військові судна. Вони відповідають за управління судном, дотримання маршруту, безпеку екіпажу і пасажирів, а також за навігацію і комунікацію на воді. Шкіпер координує роботу всієї команди.

У військовому контексті шкіпери також проходять спеціалізовану підготовку, яка включає навички екстреного маневрування, протидії дронам та евакуації поранених, що робить їх важливими спеціалістами для виконання тактичних завдань на морі.

«Цей досвід дозволив за дуже короткий термін якісно, швидко підготувати людей буквально з нуля до базового для рівня виконання завдань на воді, що є неймовірно складними, тим паче в Чорному морі. Сподіваюсь, в подальшому курси будуть розширятися, що надесь змогу навчатися на більшій кількості плавзасобів, з більшою кількістю людей», – сказав старший курсант Школи.

Програма навчання, організована за підтримки українських та іноземних інструкторів, включала міжнародні стандарти ліцензування та була адаптована для потреб військових. Курсанти опановували навички радіозв’язку, навігації, лоції, планування переходів, роботи у складних погодних умовах, екстреного керування судном, протидії дронам, евакуації поранених та буксирування несправного судна.

«Хлопці отримали спеціальну підготовку і тепер можуть виконувати завдання в будь-якій частині моря. Школа шкіперів отримала позитивні відгуки від курсантів. Ми будемо продовжувати цю справу, сподіваємося, в наступному році ми будемо мати ще більше курсантів», – прокоментував Олександр Водовіз, представник Сталевого фронту та керівник проєктного офісу Метінвест.

«Сталевий фронт» планує продовжувати підтримку Сил оборони на морі, забезпечуючи українських військових сучасним обладнанням та підготовкою екіпажів, щоб зміцнити морські кордони та підвищити безпеку України на морі, що забезпечує переважну більшість українського експорту, що критично важливо для макроекономічного становища України та Європи.

Нагадаємо, «Сталевий фронт» Ріната Ахметова – це ініціатива бізнесмена, що об’єднує усю допомогу його бізнесів для Сил оборони. Головна ціль ініціативи – збереження здоров’я та життя захисників України.