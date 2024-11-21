Нардепи у Раді незвично привітали вихід української відеогри, на яку чекали мільйони

Біля трибуни парламенту зібралися українські депутати, щоб привітати студію GSC Game World із релізом гри

Народні депутати під час засідання Верховної Ради в четвер, 21 листопада, з трибуни привітали вихід української відеогри S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля. Про це повідомили народний депутат Ярослав Железняк та hromadske.

Так, після низки голосувань і виступів група депутатів на чолі з Микитою Потураєвим вийшла до трибуни у футболках із логотипом компанії-розробника цієї гри GSC Game World.

«500 українських розробників. Кілька років очікувань. Всю ніч по всьому світу, як то кажуть, «лягали серваки». Тому що люди заходили, щоб скачати українську гру, яка стає №1 у всьому світі. Українська мова, жодного слова кацапською. Якщо може бути досягнення культурної дипломатії – це воно і є, друзі. Зараз про Україну говорить весь світ», – наголосив Потураєв.

Железняк жартівливо назвав цю подію «культурним Рамштайном».

«Виступ у Раді з привітанням випуску S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля. Ось він який, культурний Рамштайн», – написав Железняк.

Напередодні релізу гри підтримку проєкту висловили й інші українські політики. Зокрема, привітання на адресу команди розробників прозвучали від керівника Міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова та очільника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Нагадаємо, 20 листопада, о 18:00 відбувся довгоочікуваний реліз гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Гру створили українські розробники зі студії GSC Game World.

Дія гри розгортається у Чорнобильській зоні. Після другої катастрофи тут з'явилося ще більше аномалій, мутантів і загадкових явищ. Нелінійний сюжет дозволяє кожному обрати свій шлях, а це означає, що фінал гри залежатиме від рішень гравців. Для проходження основної сюжетної лінії знадобиться понад 35 годин.

Варто зазначити, що одним із найважливіших аспектів гри є повна українська локалізація та відсутність російської. Крім того, у грі можна буде почути багато пісень українських виконавців.