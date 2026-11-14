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Міністр Калашник відповів на звинувачення бізнесмена Соколова, що засвітився у крокодиловому скандалі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Міністр Калашник відповів на звинувачення бізнесмена Соколова, що засвітився у крокодиловому скандалі
«Ми ніхто один одному», – коротко пояснив міністр Калашник зв’язки із Соколовим
фото: glavcom.ua

Калашник пригадав, що вперше побачив Соколова на обʼєкті у Славутичі

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник відреагував на публічні звинувачення бізнесмена Владислава Соколова, який стверджує, що був задіяний до реалізації планів стійкості Київщини і з ним не розрахувалися (сума боргу, за словами підприємця, складає понад 750 млн грн). Під час спілкування з журналістами у форматі off the records, на якому був присутній «Главком», очільник Мінвідновлення повідомив, що Соколов не є керівником жодної з чотирьох підрядних організацій, які зводять енергозахист на замовлення департаменту регіонального розвитку Київської ОВА.

«Розбираючись у ситуації, я з’ясував, що пан Соколов є постачальником металоконструкцій як субпідрядник. Згідно з умовами договорів, усі питання субпідрядні організації ставлять підряднику, а не замовнику чи мені. Це також стосується і можливої заборгованості за виконані роботи», – наголосив міністр.

Калашник пригадав, що вперше побачив підприємця Соколова на обʼєкті у Славутичі. Пізніше посадовець пересікався з бізнесменом на нарадах у ОВА та Мінвідновленні. При цьому жодних доручень йому не давав.

«Ми ніхто один одному», – коротко пояснив міністр Калашник зв’язки із Соколовим.

Посадовець додав, що, перебуваючи на посаді голови Київської ОВА, не знав про знайомство свого тодішнього першого заступника Руслана Олійника (координував будівельні роботи у рамках реалізації планів стійкості, – ред.) із Владиславом Соколовим. Так він прокоментував спільне фото двох чоловіків, яке нещодавно розлетілося мережею.

Як відомо, до того, як стати міністром, Микола Калашник очолював Київську обласну державну (військову) адміністрацію. На посаді він пробув із 24 березня 2025 року до 16 липня 2026 року.

Нагадаємо, підприємець Владислав Соколов, компанії якого постачали металопрокат і брали участь у  будівництві захисних споруд для енергетичних об’єктів Київської області, публічно звинуватив колишнього голову Київської обласної військової адміністрації, а нині міністра розвитку громад та територій Миколу Калашника у невиконанні фінансових домовленостей. Бізнесмен стверджує, що загальна заборгованість перед його компаніями перевищує 1 млрд грн.

Соколов також послався на дані Департаменту регіонального розвитку, за якими середня готовність об'єктів становила 59%, а рівень авансування – 36%. Різницю у фінансуванні він оцінив приблизно у 500 млн грн. Водночас підприємець заявив, що на 16 із 26 об'єктів готовність перевищувала 80%, але публічно увагу зосереджують переважно на двох проблемних спорудах – «Рось» та «Раток».

Крім фінансових претензій, бізнесмен заявив про тиск з боку правоохоронців. За його словами, 16 жовтня СБУ провела обшуки за місцем його проживання та роботи, під час яких вилучила майно й кошти. Соколов пов'язує ці дії з конфліктом навколо фінансування  будівництва. Також він стверджує, що під час наради в міністерстві Калашник вимагав завершити роботи до 15 листопада власним коштом і попереджав про можливі кримінальні наслідки.
Водночас, 9 листопада Руслан Олійник заявив про завершення роботи на посаді заступника міністра розвитку громад та територій. Це сталося після обшуків у справі про захист енергооб'єктів, однак сам Олійник не пов'язував своє рішення з цими слідчими діями.

Варто нагадати, що раніше ім'я Владислава Соколова фігурувало в публікаціях про його майно, зокрема помешкання з басейном і живим крокодилом. Також медіа повідомляли про кримінальне провадження щодо можливого завищення вартості металопродукції, яку постачали пов'язані з ним компанії.

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Теги: корупція в Україні Київщина Микола Калашник

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