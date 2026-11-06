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Фігуранти «Карфагена» залишалися працювати в правоохоронних органах: як це пояснив секретар РНБО

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Фігуранти «Карфагена» залишалися працювати в правоохоронних органах: як це пояснив секретар РНБО
Колишній міністр внутрішніх справ відреагував на плівки НАБУ
фото: МВС

Секретар РНБО заявив, що в правоохоронних органах були агенти впливу, які передавали інформацію учасникам злочинної організації

Колишній міністр внутрішніх справ, а нині секретар Ради національної безпеки і оборони Ігор Клименко прокоментував ситуацію з правоохоронцями, які, за даними слідства, могли допомагати учасникам злочинної організації. Про це він сказав під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній кореспондент «Главкома».

Відповідаючи на запитання про те, як фігуранти злочинної організації могли залишатися працювати в правоохоронних органах, Клименко зазначив, що в суміжних структурах були агенти впливу, які передавали інформацію учасникам угруповання.

«Станом на зараз ми знаємо, те, що у суміжних правоохоронних органів були якісь всередині агенти впливу, які їм продавали інформацію», – сказав секретар РНБО.

Він наголосив, що встановити зв’язки між конкретними правоохоронцями та фігурантами має слідство. За його словами, важливо з’ясувати, хто з ким контактував і як часто, адже всі такі обставини документуються.

Клименко також уточнив, що правоохоронець, якому напередодні обирали запобіжний захід, фігурує не в епізоді з наркотиками, а в іншому провадженні. Імена підозрюваних, за його словами, озвучило НАБУ.

Що відомо про U420 та «Хімпром»

U420 – мережа магазинів, через яку продавали продукцію із синтетичними канабіноїдами. За даними Національної поліції, вона була одним із напрямів діяльності транснаціональної злочинної спільноти «Хімпром». За версією слідства, її очолює громадянин Росії Єгор Буркін на прізвисько «Мексиканець».

У квітні 2026 року Нацполіція провела масштабну операцію проти мережі U420. Правоохоронці здійснили 281 обшук у Києві та десяти областях, припинили роботу місць виробництва, фасування і збуту продукції. Під час операції вилучили понад три тонни суміші для джоінтів, більш як 54 тис. літрів продукції з вмістом CBD, а також арештували 416 рахунків і майже 4 млн USDT.

Операція «Карфаген» і правоохоронці

4 листопада НАБУ і САП повідомили про викриття злочинної організації в межах операції «Карфаген». За версією слідства, до неї входили представники кримінального середовища та чинні високопосадовці правоохоронних органів, зокрема СБУ, Нацполіції й Офісу генерального прокурора.

Учасникам організації закидають надання неправомірної вигоди посадовцям за захист незаконного бізнесу, зокрема шахрайських колцентрів і торгівлі наркотиками. Слідство також перевіряє причетність угруповання до викрадень, нападів і катувань.

Під час зустрічі журналісти окремо запитали Клименка про звинувачення заарештованого співробітника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції щодо нібито кришування колцентрів керівництвом підрозділу. Секретар РНБО підтвердив, що внутрішні перевірки проводилися, а боротьба з незаконними колцентрами була завданням на найвищому рівні.

Водночас він заявив, що звільнення керівника ДСР не було пов’язане з колцентрами. За словами Клименка, причиною стали «внутрішні історії». Він також пояснив, що ДСР відповідає за боротьбу з організованою злочинністю, але не має впливу на керівництво Департаменту боротьби з наркозлочинністю.

«Якщо хтось замішаний в цьому був, це не означає, що замішаний весь підрозділ», – наголосив Клименко.

Він назвав розслідування НАБУ серйозним, оскільки в ньому фігурують генерали, спецслужби та правоохоронні органи. Водночас секретар РНБО запевнив, що правоохоронці не збираються нікого прикривати.

«Люди, які можуть зрадити інтереси служби, на жаль, є скрізь. Люди, які можуть взагалі зрадити, на жаль, є скрізь. Тому питання, яким чином ми з цим боремося. Ми ж нікого не прикриваємо», – сказав він.

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ і САП викрили злочинну організацію в межах операції «Карфаген». За версією слідства, до неї входили представники кримінального середовища та чинні високопосадовці правоохоронних органів.

Раніше заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов прокоментував плівки НАБУ у справі «Карфаген», зокрема інформацію про U420 та «Хімпром».

За даними НАБУ, фігуранти також шукали спосіб підкупити тодішнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

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Теги: Ігор Клименко корупція в Україні корупція операція «Карфаген» наркотики кримінал

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