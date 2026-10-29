СБУ затримала коригувальника російських ударів по київських ТЕЦ

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

Фігурант під виглядом робочих поїздок об’їжджав периметри станцій та фіксував їхні фасади на телефонну камеру

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Київщині ще одного російського агента. Ним виявився водій логістичної компанії, який на замовлення ФСБ РФ коригував удари по місцевих енергооб’єктах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними СБУ, серед основних «цілей» ворога були теплоелектроцентралі столичного регіону, які відновлювали свою роботу після попередніх обстрілів. Щоб з’ясувати поточний стан енергетичної інфраструктури, фігурант під виглядом робочих поїздок об’їжджав периметри станцій та фіксував їхні фасади на телефонну камеру.

Потім, за даними слідства, чоловік повертався додому, узагальнював відзняті файли, «прив’язував» їх до координат на гугл-картах та з власними коментарями готував до відправлення куратору від ФСБ.

Співробітники СБУ задокументували, як агент за кермом вантажівки розвідував стан відновлювальних робіт на енергоблоці місцевої ТЕЦ, і затримали його на підготовці «звіту» для ворога.

Як з’ясувало розслідування, фігурант потрапив до уваги російських окупантів, коли публікував антиукраїнські коментарі в Телеграм-каналах. Після вербування він контактував з ФСБ через спеціально створений чат-бот, який російська спецслужба використовує для збору розвідданих.

Крім коригування ударів по енергооб’єктах, агент відстежував для РФ пункти розташування ремонтних баз Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучено два мобільних телефони, один із яких він намагався знищити, щоб приховати докази роботи на окупантів.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманомуу про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України затримали у Києві 18-річного молодика і повідомили йому про підозру у державній зраді. За даними слідства, за гроші він допоміг зареєструвати для Росії 15 супутникових станцій Starlink і ще 133 готував до реєстрації. Слідчі з'ясували, що російські спецслужби завербували 18-річного колишнього студента столичного коледжу. До їхньої уваги він потрапив, коли після навчання на електрозварника почав шукати «швидкі» заробітки у Телеграм-каналах.

До слова, Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Волині мешканку Донецька, яка, за даними слідства, воювала на боці Росії, а згодом повернулася в Україну для поновлення закордонного паспорта. За допомогою документа вона планувала виїхати до Євросоюзу на постійне проживання. Жінка прибула з Білорусі через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Доманове». Правоохоронці задокументували перетин державного кордону та затримали її в одному з готелів Ковеля, де вона тимчасово зупинилася.