ВАКС зобов’язав в.о. генпрокурора відкрити справу щодо Арахамії

Слідчий суддя зобов’язав Генеральну прокуратуру внести відповідні відомості до ЄРДР

Вищий антикорупційний суд зобов’язав виконувача обов’язків генерального прокурора Антона Ковальського внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливий злочин голови парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на рішення суду.

Слідчий суддя Маркіян Галабала задовольнив скаргу ЦПК щодо невнесення відомостей до ЄРДР за заявою про можливе вчинення Арахамією кримінального правопорушення. Йдеться про частину четверту статті 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди.

19 жовтня Центр протидії корупції звернувся до Ковальського із заявою про можливу причетність голови фракції до роздавання грошей народним депутатам у конвертах за потрібні голосування в парламенті. Однак в.о. генпрокурора не зареєстрував відповідні відомості в ЄРДР, а переслав звернення до Національного антикорупційного бюро України.

Офіс генерального прокурора пояснив що наведені у заяві обставини вже розслідуються НАБУ в межах іншого кримінального провадження. Водночас у Бюро наголосили, що не можуть самостійно розпочати розслідування щодо народного депутата без попереднього внесення відповідних відомостей до ЄРДР генеральним прокурором або особою, яка виконує його обов’язки. За законом, реєструвати відомості про можливий злочин народного депутата має виключно генеральний прокурор або його виконувач обов’язків.

У Центрі протидії корупції заявляли, що без такої реєстрації неможливо розслідувати можливу причетність безпосередньо Арахамії до ймовірної схеми виплат депутатам.

27 грудня 2025 року НАБУ повідомило про підозру п’ятьом чинним народним депутатам. За версією слідства, вони входили до організованої групи, яка забезпечувала отримання парламентарями неправомірної вигоди за голосування.

Серед підозрюваних – заступник голови фракції «Слуга народу» Юрій Кісєль. В ухвалах ВАКС зазначалося, що організовану групу очолював невстановлений народний депутат із числа керівництва фракції. За матеріалами суду, наприкінці 2025 року ця особа отримала $85 тис., які мала передати іншим парламентарям.

Водночас рішення ВАКС щодо скарги ЦПК стосується обов’язку зареєструвати відомості про можливий злочин. Воно не встановлює вини Давида Арахамії.