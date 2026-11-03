Встановлено близько 100 учасників, які брали участь в сутичках у Петропавлівській Борщагівці

Наразі вирішується питання про затримання окремих осіб

Служба безпеки України встановила близько 100 осіб, які брали активну участь в подіях в селі Петропавлівська Борщагівка. Про це заявив на брифінгу заступник голови СБУ Іван Рудницький, передає «Главком».

Наразі вирішується питання про затримання окремих осіб. «Ідентифіковано і встановлено близько 100 осіб, які приймали активну участь. Вирішується питання про затримання», – сказав Іван Рудницький.

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Заступник голови СБУ наголосив, що метою того, що відбулося, було «викрасти одного із військовослужбовців». За словами Рудницького, планувалося створити суспільний резонанс.

Нагадаємо, 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці Київської області виник конфлікт біля будівлі, яку використовували як тимчасовий пункт дислокації військової частини Національної гвардії України.

До слова, командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, який особисто прибув на місце подій, пояснив, що будівлю використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців. Після оформлення та необхідних перевірок мобілізованих мали направляти до навчального центру.

За словами Півненка, у приміщенні перебували 18 військовослужбовців. Чотирьох бійців, затриманих після самовільного залишення частин, доправили до медичного центру Національної гвардії.

Як відомо, командування 1-го корпусу НГУ «Азов» підтвердило, що четверо військовослужбовців після СЗЧ мали травми, через що їх направили до госпіталю для обстеження. Водночас у корпусі наголосили, що інформація про можливі незаконні насильницькі дії підлягає перевірці, а в разі підтвердження таких фактів винні мають понести покарання.