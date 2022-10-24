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Американський військовий експерт Гарі Табах: Перемога України приведе до зміни влади у Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Американський військовий експерт Гарі Табах: Перемога України приведе до зміни влади у Росії
За словами Гаррі Табаха, поразка у війні стане публічним приниженням Путіна перед світом
фото з відкритих джерел

«Росіяни – кріпаки. Як тільки з’явиться новий пан, вони йому присягнуть»

Росіяни здатні усунути Путіна від влади, але для цього Україні спершу треба перемогти його на полі бою. Інакше народ із кріпацьким мисленням і далі терпітиме свого пана. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив капітан 1-го рангу Збройних Сил США Гаррі Табах.

«Росіяни – це кріпаки, у них кріпацьке мислення. Поки їх пан лупить, ґвалтує їхню дружину, продає їхніх дітей у рабство, він гарний пан. Логіка така, що значить у цьому воля пана і ми маємо йому підкорятися. Як тільки з'явиться інший пан, який може надерти дупу і принизити свого пана, зґвалтувати його перед тобою, то з'явиться у людей новий фаворит. А старого пана вони будуть готові посадити на вила. Цей момент дуже наочно показаний у «Муму» Тургенєва», – пояснив експерт.

За словами Гаррі Табаха, поразка у війні проти України стане публічним приниженням Путіна перед світом. Диктатор здаватиметься слабким власному народу.

«Його оточення зрозуміє, що він уже не пан, нічого не може зробити, а просто їх підставляє. Тому все можливо, і вони самі його можуть взяти на вила», – каже військовий.

Американський експерт також попередив Україну про небезпеку. На думку Гаррі Табаха, Україні не можна сідати за стіл переговорів із Росією, здавати Крим та інші території. 

Також російські пропагандисти закликають до застосування ядерної зброї проти України на тлі поразок путінської армії.

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Теги: росіяни путін перемога диктатор

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