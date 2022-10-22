Американський експерт попередив Україну про небезпеку

Україні сліж вести переговори з Росією, але не з чинною владою

«Сідати за стіл переговорів з нинішньою владою Росії не можна»

Україні не можна сідати за стіл переговорів із Росією, здавати Крим та інші території. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив капітан 1-го рангу Збройних Сил США Гаррі Табах. Свого часу він став першим офіцером американської армії, вихідцем із СРСР.

«Предмет політичних переговорів може бути, але не з Путіним. Не з цією владою, яка зараз у Росії. З представниками нинішньої російської влади домовлятися нема про що», – вважає експерт.

За словами Гаррі Табаха, насамперед перемога України призведе до зміни влади в Росії. Крім того, відбудеться розкол Росії на менші держави.

Зауважимо, що днями Банкова нагадала єдину умову переговорів з Росією.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк звинуватив Росію в ескалації конфлікту між країнами. На думку Подоляка, РФ не готова до переговорів.

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю американській телекомпанії NBC розповів, що необхідно зупинити війну в Україні та повернутись до переговорів.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 30 вересня про дії України у відповідь на спробу Росії анексувати території України, яким констатується неможливість проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.