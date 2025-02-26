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Андрія Гнатова звільнено з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Андрія Гнатова звільнено з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ
Гнатов обіймав посаду командувача Об’єднаних сил ЗСУ з червня 2024 року
фото з відкритих джерел

Гнатов розпочав свою військову кар'єру в морській піхоті

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Гнатова з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на указ глави держави.

«Звільнити Гнатова Андрія Вікторовича з посади Командувача об'єднаних сил Збройних Сил України», – йдеться в указі.

Причини цього кадрового рішення наразі залишаються невідомими, а новий призначенець на цю військову посаду ще не оголошений.

Генерал-майор обіймав цю посаду з червня 2024 року, тоді президент ухвалив рішення про заміну командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на Андрія Гнатова. Підставою стали звинувачення у невмотивованих втратах особового складу, що пролунали на адресу Содоля від майора з бригади «Азов» Богдана Коротевича, який з цього приводу подав заяву до ДБР.

Гнатов розпочав свою військову кар'єру в морській піхоті. У 2001 році він завершив навчання в Харківському інституті танкових військ, після чого проходив службу як офіцер, зокрема в Криму. Після анексії півострова Росією брав активну участь у створенні нових загонів морської піхоти з підрозділів, що вийшли з окупованої території. У 2018-2021 роках очолював 36-ту бригаду морської піхоти.

З початком повномасштабного вторгнення Гнатов був призначений заступником командувача військ Оперативного командування «Південь» і був одним із керівників оборони Миколаєва. У червні 2022 року отримав звання бригадного генерала.

Навесні 2023 року керував обороною Бахмута, працюючи у тісній координації з тодішнім Олександром Сирським. Після його призначення на посаду головнокомандувача Гнатов став командувачем військ Оперативного командування «Схід».

У серпні 2024 року Зеленський надав військове звання генерал-майора Андрію Гнатову.

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Теги: ЗСУ Андрій Гнатов військові звільнення Володимир Зеленський президент Україна морська піхота

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