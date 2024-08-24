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Список усіх командувачів, що отримали нові звання до Дня Незалежності

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Список усіх командувачів, що отримали нові звання до Дня Незалежності
Начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич (зліва) та командувач об'єднаних сил ЗСУ Андрій Гнатов (справа) отримали нові військові звання
колаж: glavcom.ua

Зеленський надав військове звання начальнику Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олександру Комаренку

Сьогодні, 24 серпня, президент України Володимир Зеленський підписав укази про надання нових військових звань низці українським військовим. Про це стало відомо із сайту президента.

Нові військові звання

Зеленський надав військове звання генерал-майора Андрію Гнатову (Раніше бригадний генерал, – «Главком») – командувачу об'єднаних сил Збройних Сил України.

Також начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич (Раніше генерал-майор, – «Главком») отримав військове звання генерал-лейтенанта.

Заступнику начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиру Горбатюку (Раніше бригадний генерал, – «Главком») надано військове звання генерал-майора.

Президент надав військове звання генерал-майора командувачу Сил логістики Збройних Сил України Володимиру Карпенку (Раніше бригадний генерал, – «Главком»).

Зеленський надав військове звання начальнику Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олександру Комаренку (Раніше бригадний генерал, – «Главком»).

Голова адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Олександр Яковець отримав військове звання генерал-майора (Раніше бригадний генерал, – «Главком»).

Також начальник апарату голови СБУ Олег Головаш (Раніше полковник, – «Главком») отримав звання бригадного генерала.

Зеленський надав військове звання бригадного генерала юстиції начальнику Головного слідчого управління СБУ Андрію Швецю (Раніше полковнику юстиції, – «Главком»).

Заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський отримав військове звання бригадного генерала (Раніше полковнику, – «Главком»).

Президент України присвоїв спеціальне звання генерал-майора служби цивільного захисту Андрію Данику (Раніше полковник служби цивільного захисту, – «Главком») – голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Перший заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Віталій Миронюк (Раніше полковник служби цивільного захисту, – «Главком») отримав спеціальне звання генерал-майора служби цивільного захисту.

Нагадаємо, що Головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському присвоєно звання генерала. Відповідний указ підписав сьогодні президент Володимир Зеленський.

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Теги: Генштаб українці військові День Незалежності Володимир Зеленський Україна Андрій Гнатов

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