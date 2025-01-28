Лідери країн Латинської Америки забираються на екстрений саміт через політику Трампа

Темами нового саміту стануть міграція, довкілля та регіональна єдність

Керівники держав Латинської Америки хочуть зібратись у четвер 28 січня на надзвичайну зустріч, присвячену політиці президента США Дональда Трампа. Про це пише Financial Times.

«У посольствах латиноамериканських країн у Вашингтоні багато занепокоєння. Здається, ми повертаємося назад у 1897 рік, в еру президента США Вільяма Мак-Кінлі (1897-1901 рр.), який вторгся до Куби та Філіппін», – сказав виданню високопоставлений дипломат з Латинської Америки.

За даними Financial Times, саміт скликає президент Гондурасу Сіомара Кастро, яка очолює Спільноту країн Латинської Америки та Карибського басейну. Його запросив президент Колумбії Густаво Петро, ​​якому раніше під тиском США довелося погодитися на прийом рейсів із нелегалами, що депортуються. Куба та Венесуела висловили Петро підтримку у зв'язку із ситуацією, але Бразилія та Мексика вважали за краще утриматися від публічних коментарів, зазначає газета.

За словами Кастро, темами саміту стануть міграція, довкілля та регіональна єдність.

Раніше країнам регіону довелося мати справу із масштабною кампанією нової адміністрації США з депортації нелегалів. Крім того, Трамп погрожував запровадити мито на товари з Мексики та відновити контроль США над Панамським каналом, яким тепер, за словами американського президента, керує Китай.

Співрозмовники газети зазначили, що хотіли б, не привертаючи уваги, скоординувати позиції та почекати, доки атмосфера стане спокійнішою, перш ніж робити публічні висловлювання.

Водночас дипломати та спостерігачі вважають, що Китай, який раніше активно нарощував інвестиції та торговельні відносини в Латинській Америці, може вважати політику Трампа можливістю показати, що КНР є надійнішим партнером для регіону.

Раніше повідомлялося, що Трамп доручив своїй адміністрації негайно ввести 25% мита та інші заходи щодо Колумбії за відмову влади країни вжити двох літаків із нелегальними мігрантами зі США. Також він доручив запровадити заборону на в'їзд та негайне анулювання віз щодо колумбійських урядовців, запровадити візові санкції проти всіх членів правлячої партії та членів сімей членів уряду, посилити митний контроль та підготувати подальші обмежувальні заходи.

Після цього уряд Колумбії погодився приймати рейси зі США з депортованими. У зв'язку з цим підготовлені тарифи та санкції будуть збережені в резерві, рішення про їх введення не підпишуть, якщо Колумбія не порушить цю угоду, зазначали в Білому домі.