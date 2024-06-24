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Зеленський призначив нового командувача Об’єднаних сил ЗСУ замість Содоля

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зеленський призначив нового командувача Об’єднаних сил ЗСУ замість Содоля
Президент зазначив, що сьогодні відбулася нарада з військовими, де обговорювалися нагальні питання
фото: Офіс президента

Бригадний генерал Андрій Гнатов очолить Об’єднані сили ЗСУ

У традиційному вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський повідомив про зміни у керівництві ЗСУ та представив сьогодні нового керівника Управління державної охорони.

Президент зазначив, що сьогодні відбулася нарада з військовими, де доповідали начальник Генерального штабу, міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ. На нараді обговорювалися кадрові зміни, а також ситуація на ключових напрямках.

«Я ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова», – заявив гарант.

Зокрема, увага на нараді була приділена постачанню силам оборони усього, що необхідно. Також Зеленський  представив нового керівника Управління державної охорони. За словами очільника держави, завдання нового керівника – зробити нову, сучасну структуру Управління.

Нагадаємо, начальник штабу полку «Азов» Богдан «Тавр» Кротевич ініціював розслідування щодо одного з військових генералів. Кротевич звернувся до Державне бюро розслідувань (ДБР). Про це Кротевич повідомив у своєму дописі в Telegram 

Коротевич не назвав прізвища генерала, стосовно якого він написав листа в ДБР. На думку «азовця», ця людина відповідальна за втрату областей та десятків міст та тисяч українських солдатів. Генерал, за словами Кротевича, «вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал».

За даними «Суспільного», йдеться про командувача об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля. Заява надійшла, слідчі працюють з нею, повідомили виданню у пресслужбі ДБР.

Читайте також: Генерали – на фронт, скорочення «нероб» у Генштабі та нові бригади. 10 ключових новацій нового командування ЗСУ 
Теги: фронт Офіс президента президент розслідування Володимир Зеленський кадрові зміни міністр

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