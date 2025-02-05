Нова перша леді Сирії вперше з'явилась на публіці: що про неї відомо

Нова перша леді Сирії відвідала Туреччину разом із чоловіком

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та тимчасовий президент Сирії Ахмед аш-Шараа провели першу зустріч в Анкарі, обговорили питання безпеки та зміцнення двосторонньої співпраці. Тим часом свою зустріч провели і перші леді двох країн. Цікаво, що це перша офіційна поява дружини Ахмеда аш-Шараа на публіці.

Як пише турецьке видання TRT, перша леді Туреччини Еміне Ердоган прийняла дружину президента перехідного уряду Сирії Латіфу аль-Дурабі, обговоривши з нею гуманітарну допомогу та відновлення Сирії.

Ердоган висловила радість щодо зустрічі та зазначила, що сторони обговорили питання гуманітарної допомоги, соціальної солідарності, розширення прав жінок та ролі освіти.

«Особливо важливо, що ми розглянули можливі кроки на підтримку жінок та дітей, які є найвразливішими жертвами війни», – наголосила перша леді Туреччини.

Перша леді запевнила, що Анкара, як і раніше, продовжуватиме підтримувати сирійський народ у процесі відновлення країни та подолання наслідків конфлікту.

«Я вірю, що майбутнє, в якому панують мир та стабільність, можливе лише через спільні зусилля. Нехай кожен крок у цьому напрямку стане надією для народів регіону», – сказала Еміне Ердоган.

Хто така Латіфа аль-Дароубі?

Хоча подробиці про особисте життя Латіфи залишаються обмеженими, її поява поруч із сирійським президентом викликала цікавість як усередині Сирії, так і на міжнародному рівні.

Латіфа аль-Дароубі, також відома як Латіфа Аш-Шараа, народилася 1984 року, згідно з арабомовними ЗМІ. Вона має ступінь магістра арабської мови та літератури та виховує трьох синів.

Її сім'я, клан аль-Дароубі, походить з Аль-Кар'ятайна в Хомсі, а її сестра одружена з нинішнім губернатором Дамаска Махером Мухаммадом Марваном.

Хоча вона відвідувала кілька публічних заходів у минулому, її рідко фотографували, що лише посилило інтерес до першої леді Сирії. Її недавні появи, включаючи зустріч із делегацією сирійських жінок зі США, сигналізують про зростаючу публічну роль аль-Дароубі.

Сім'я аль-Дароубі добре відома в Сирії, вона дала вчених та видатних діячів, у тому числі шейха Абдул Гафара аль-Дароубі, відомого читця Корану з Хомса, який помер у Джідді у 2009 році.

Раніше 4 лютого Ахмед Аш-Шараа, президента перехідного уряду Сирії, вперше заскочили на публіці зі своєю дружиною. Він здійснював паломництво до Мекки, Саудівської Аравії.

Нагадаємо, фактичного лідера Сирії Ахмеда аль-Шараа 29 січня оголосили президентом на час перехідного періоду, чинний парламент країни розпустили.