Держава спростила отримання громадянства для подружжя військових: деталі від МВС

Другий із подружжя, який проходить або проходив військову службу, також має право на спрощену процедуру отримання громадянства

Було оновлено поняття «приймаюча сторона» у законодавстві, щоб уникнути правових розбіжностей

Президент Володимир Зеленський підписав Закон №4191-ІХ, який забезпечує спрощене отримання українського громадянства для другого із подружжя військовослужбовця громадянина України. Про це повідомили у МВС.

Раніше це право мали тільки подружжя іноземців та осіб без громадянства, які проходили службу в ЗСУ, Національній гвардії чи Державній спеціальній службі транспорту. Тепер застосовано ширший перелік військових формувань.

Якщо раніше потрібно було офіційно виходити із громадянства своєї країни протягом двох років, то тепер для цього достатньо подати декларацію про відмову від іноземного громадянства.

Також другий із подружжя, який проходить або проходив військову службу, також має право на спрощену процедуру отримання громадянства.

Якщо другий із подружжя захисника України раніше був громадянином України, але втратив цей статус, він може поновити громадянство за спрощеною процедурою.

Також документ надає право іноземцю, який проживав на території України на підставі посвідки на тимчасове проживання протягом останніх пʼяти років та членам його сім’ї, які також з ним прожили в Україні не менше пʼяти років на підставі посвідки на проживання, одночасно подати заяву на отримання дозволу на імміграцію.

Крім цього оновлено поняття «приймаюча сторона» у законодавстві, щоб уникнути правових розбіжностей.

У МВС додали, що цей закон допомагає тим, хто разом із нашими захисниками стоїть на варті незалежності України.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що військове командування розпочало реалізацію заходів із переходу на корпусну структуру управління військами.

Сирський також розповів, що триває посилення з’єднань Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, морської піхоти та Сил безпілотних систем шляхом нарощення безпілотних систем у їхньому складі.

Раніше у традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, про організаційні зміни в ЗСУ.

«Ми готуємо нові формати підтримки бригад та комплектування підрозділів. Я поставив завдання вже наступного тижня представити деталі суспільству», – наголосив очільник держави.