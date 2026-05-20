Антимігрантська паніка. Влада повідомила, звідки в Україну їдуть працювати іноземці: ТОП-10 країн

Єгор Голівець
glavcom.ua
Влада оприлюднила статистику після хвилі мігрантського хайпу
Державна міграційна служба надала «Главкому» статистику, яка спростовує фейки про «навалу мігрантів»

Серед іноземців, які отримували дозволи на працевлаштування в Україні, найбільше громадян Туреччини, Індії та Узбекистану. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Українці – на фронті, індуси – на заводі». Хто розкручує мігрантську зраду і що відбувається насправді».

Також до десятки країн, громадяни яких найчастіше отримували дозволи на роботу в Україні у 2025 році, увійшли Азербайджан, Бангладеш, Китай, Пакистан, Колумбія, Велика Британія та США. 

Серед тих, хто отримував дозволи на працевлаштування в Україні, традиційно лідирують громадяни Туреччині, Індії та Узбекистану
Зазначається також, що отримання дозволу на працевлаштування не означає автоматичного приїзду іноземця до України та початку роботи.

Після того як роботодавець знаходить працівника та укладає проєкт трудового договору, процедура оформлення робочої та транзитної віз може тривати від трьох до шести місяців.

Крім того, навіть наявність візи не гарантує, що іноземцю дозволять в’їзд в Україну. У разі прибуття працівника роботодавець також має забезпечити житло, перекладача та адаптацію іноземця до умов роботи. Також іноземний працівник вже після приїзду може вирішити залишити Україну.

Нагадаємо, що навесні український сегмент соцмереж заповнили антимігрантські дописи про нібито масовий приїзд працівників з Індії, Пакистану, Бангладешу та інших країн, однак, за даними Державної міграційної служби, поточні показники міграції залишаються в рази нижчими за довоєнний рівень: у 2025 році іноземцям видали 9574 дозволи на працевлаштування, що становить лише 43,9% від рівня 2021 року, а кількість оформлених робочих віз була ще меншою.

