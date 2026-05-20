Захищав Україну з 2014 року, створив підрозділ Morana team. Згадаймо Даніеля Ковальчука

Даніель Ковальчук: «Війна – це місце, де все просто та все справжнє»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Даніеля Ковальчука.

Фанат «Динамо», легендарний воїн Даніель Ковальчук, який боронив Україну з 2014 року, служив в «Азові» і створив підрозділ Morana team 47 омбр, помер від зупинки серця 3 травня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу футбольного клубу «Динамо» та видання «Ґрунт».

Даніель Ковальчук народився 24 грудня 1994 року в Києві. На фанатський сектор «Динамо» хлопець потрапив у 2012 році, незабаром почав виходити на протистояння в ліс, зокрема проти одеситів та харківʼян. З юності Даня, який мав прізвисько Француз, виділявся своєю ідейністю та щирістю.

У 2014 році Даніель приєднався до 3 роти підрозділу «Азов». У лютому 2015-го брав участь у Широкінській операції. Після звільнення зі служби хлопець почав розвиватись у сфері особистої охорони. У 2016 році Даніель організував хлопців, щоб пройти курс ESA у Польщі. Пізніше він став фахівцем у практичній стрільбі з пістолета, брав участь в обох бійках у Києві з одеськими опонентами в 2017 році.

У 2019 вони разом з Максом Реґбістом Яловцовим започаткували проєкт Civil Safety, навчивши сотні людей працювати зі зброєю. У 2020-му також разом із Максом відкрили вже Civil Safety Academy – великий тир ну лівому березі столиці. Це стало справою їх життя аж до повномасштабного вторгнення.

24 лютого 2022 року на базі CSA Француз і Реґбіст створили добровольчий підрозділ, який складався переважно з фанатів «Динамо».

Хлопці брали участь в обороні Києва. Але 20 березня російський «Кинжал» прилетів по торговому центру «Ретровіль», де знаходилася база хлопців. Декілька молодих хлопців загинуло, а сам Француз отримав складні поранення ніг. За іронією долі, саме Реґбіст діставав Даніеля з-під завалів.

Українська мова – це не просто слова. Це пам’ять поколінь, це наш код, це те, що робить нас особливими. Коли ти далеко від дому й раптом чуєш українську – це ніби зустріти когось рідного. Мова – це незалежність Даніель Ковальчук

Менше ніж за рік Француз відновився після поранення та разом з побратимами створив підрозділ Morana. Він повністю віддався своїй роботі і вже за короткий час якісно опанував нову для себе галузь – FPV. Хлопці працювали на бахмутському та авдіївському напрямках. Morana знищила дуже багато росіян та їх техніки.

«Цей жах все ж колись закінчиться. Ті, хто його переживуть повернуться до минулого життя із відчуттям власного героїзму та справедливим бажанням бути шанованим в суспільстві. Війна – це місце, де все просто та все справжнє. Така атмосфера формує новий світогляд на людські якості та принципи життя, цей формат буденності змінює тебе, але, на жаль, не змінює тих, хто залишився за бортом головних подій», – писав у мережі Даніель Ковальчук.

На ротаціях поміж війною Француза часто можна було зустріти на матчах «Динамо». Але 3 травня 2025 року серце Даніеля Ковальчука зупинилося.

