«Індус з пов’язкою ТЦК». Росіяни запустили хвилю фейків про мігрантів в Україні

glavcom.ua
Темношкірий помічник ТЦК виявився частиною російської дезінформаційної кампанії
Пропагандисти намагаються використати тему мігрантів, щоб дестабілізувати суспільство

Російська пропаганда запустила нову порцію фейків про нібито масове завезення індусів, пакистанців та інших мігрантів до України. У соцмережах і Telegram-каналах активно поширюють фото, відео та згенеровані штучним інтелектом зображення, які мають створити враження, ніби українців «заміщують» іноземцями, пише «Главком».

Одним із таких вкидів стало фото, де темношкірий чоловік стоїть у формі з червоною пов’язкою «помічник ТЦК». Зображення почали розганяти російські пабліки з підписами про «імпортозаміщення по-українськи».

Фактчекери StopFake зазначають, що навесні 2026 року в українському інфопросторі почалася масштабна кампанія антимігрантських наративів. За даними платформи Osavul, тему координовано розкручували боти та акаунти, які поширювали однакові повідомлення.

Основою для маніпуляцій стала реальна проблема нестачі робочої сили в Україні через війну та демографічну кризу. Пропагандисти перекрутили старий прогноз Мінекономіки про потребу у 4,5 млн працівників до 2030 року та перетворили його на фейк про те, що «в Україну завезуть 4,5 млн індусів».

Російська пропаганда активно використовувала фото та відео без контексту або ШІ-генерований контент. Наприклад, ролики з Індії чи туристами видавали за кадри з України, а окремі картинки мали помилки та артефакти, характерні для штучного інтелекту.

«Главком» писав про те, що поки соцмережами ширяться відео про «індійські рікші в Одесі» та «натовпи бангладешців», офіційні цифри свідчать про відсутність засилля трудових мігрантів в Україні. Станом на травень 2026 року кількість іноземних працівників є мізерною, а інформаційний галас навколо цього – спланована атака на суспільство.  

