«Індус з пов’язкою ТЦК». Росіяни запустили хвилю фейків про мігрантів в Україні

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Пропагандисти намагаються використати тему мігрантів, щоб дестабілізувати суспільство

Російська пропаганда запустила нову порцію фейків про нібито масове завезення індусів, пакистанців та інших мігрантів до України. У соцмережах і Telegram-каналах активно поширюють фото, відео та згенеровані штучним інтелектом зображення, які мають створити враження, ніби українців «заміщують» іноземцями, пише «Главком».

Одним із таких вкидів стало фото, де темношкірий чоловік стоїть у формі з червоною пов’язкою «помічник ТЦК». Зображення почали розганяти російські пабліки з підписами про «імпортозаміщення по-українськи».

Фактчекери StopFake зазначають, що навесні 2026 року в українському інфопросторі почалася масштабна кампанія антимігрантських наративів. За даними платформи Osavul, тему координовано розкручували боти та акаунти, які поширювали однакові повідомлення.

Основою для маніпуляцій стала реальна проблема нестачі робочої сили в Україні через війну та демографічну кризу. Пропагандисти перекрутили старий прогноз Мінекономіки про потребу у 4,5 млн працівників до 2030 року та перетворили його на фейк про те, що «в Україну завезуть 4,5 млн індусів».

Російська пропаганда активно використовувала фото та відео без контексту або ШІ-генерований контент. Наприклад, ролики з Індії чи туристами видавали за кадри з України, а окремі картинки мали помилки та артефакти, характерні для штучного інтелекту.

«Главком» писав про те, що поки соцмережами ширяться відео про «індійські рікші в Одесі» та «натовпи бангладешців», офіційні цифри свідчать про відсутність засилля трудових мігрантів в Україні. Станом на травень 2026 року кількість іноземних працівників є мізерною, а інформаційний галас навколо цього – спланована атака на суспільство.