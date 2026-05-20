Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна

Зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна відбувається за кілька днів після візиту Трампа до Китаю

У середу, 20 травня 2026 року, у Пекіні відбулася офіційна зустріч лідера Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна з російським диктатором Володимиром Путіним. Головними темами переговорів стали поглиблення двостороннього партнерства, критика зовнішньої політики США та поточна війна в Ірані, інформує «Главком».

Російський диктатор розпочав зустріч зі спроб підлеститися до китайського лідера. Щоб продемонструвати прихильність, Путін використав відоме китайське прислів'я: «Не бачилися день, а ніби минуло три осені».

У Кремлі вже відзвітували про перші результати візиту. Путін назвав лідера Китаю своїм «дорогим другом» та окремо зазначив, що російсько-китайські відносини вже не раз пройшли випробування на міцність.

Під час розмови Путін офіційно запросив Сі Цзіньпіна відвідати Росію з візитом наступного року. Крім того, президент РФ висловив готовність особисто приїхати до Китаю восени для участі в саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який має відбутися в Шеньчжені.

Путін з офіційним візитом у Китаї скриншот з відео

Під час розмови лідер Китаю зробив окрему заяву стосовно війни в Ірані. Він наголосив на необхідності її «швидкого завершення», пояснивши це потребою зменшити глобальні перебої у постачанні енергоносіїв.

Крім того, Сі Цзіньпін традиційно для китайської дипломатії завуальовано розкритикував геополітичний вплив США.

«Міжнародна ситуація характеризується переплетеними турбулентностями та трансформаціями, тоді як односторонні гегемонні течії вирують», – заявив очільник Китайської народної республіки.

Переговори у Китаї скриншот з відео

З огляду на ці фактори, Сі Цзіньпін закликав Росію та Китай посилити спільну «всеосяжну стратегічну координацію» для протидії зовнішнім викликам.

Під час зустрічі лідери держав домовилися продовжити дію Договору про добросусідство, дружбу і співробітництво між Китаєм та Росією. Сі Цзіньпін заявив, що підписана 25 років тому угода заклала міцний фундамент для довгострокової дружби та всеосяжної стратегічної координації між країнами.

Наразі в Пекіні завершилися переговори російської та китайської делегацій у вузькому складі, і лідери перейшли до обговорення питань у розширеному форматі.

«Главком» писав, що російський диктатор Володимир Путін прибув з офіційним візитом до Китаю. Літак глави Кремля приземлився у Пекіні ввечері 19 травня. В аеропорту Путіна зустрічав почесний караул, а також спеціально організована група людей із прапорами Росії та Китаю. На опублікованих кадрах видно, як учасники зустрічі в однакових костюмах ритмічно вигукують привітання та скандують лозунги на адресу російського диктатора.

Візит Путіна до Китаю відбувається лише за кілька днів після зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом. Як пише South China Morning Post, Пекін намагається зберігати баланс у відносинах як із Москвою, так і з Вашингтоном на тлі посилення глобального геополітичного протистояння.