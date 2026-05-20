Головна Новини
search button user button menu button

Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Путін перебуває з візитом у Китаї
фото: Getty Images
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна відбувається за кілька днів після візиту Трампа до Китаю

У середу, 20 травня 2026 року, у Пекіні відбулася офіційна зустріч лідера Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна з російським диктатором Володимиром Путіним. Головними темами переговорів стали поглиблення двостороннього партнерства, критика зовнішньої політики США та поточна війна в Ірані, інформує «Главком».

Російський диктатор розпочав зустріч зі спроб підлеститися до китайського лідера. Щоб продемонструвати прихильність, Путін використав відоме китайське прислів'я: «Не бачилися день, а ніби минуло три осені».

У Кремлі вже відзвітували про перші результати візиту. Путін назвав лідера Китаю своїм «дорогим другом» та окремо зазначив, що російсько-китайські відносини вже не раз пройшли випробування на міцність.

Під час розмови Путін офіційно запросив Сі Цзіньпіна відвідати Росію з візитом наступного року. Крім того, президент РФ висловив готовність особисто приїхати до Китаю восени для участі в саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який має відбутися в Шеньчжені.

Путін з офіційним візитом у Китаї
Путін з офіційним візитом у Китаї
скриншот з відео

Під час розмови лідер Китаю зробив окрему заяву стосовно війни в Ірані. Він наголосив на необхідності її «швидкого завершення», пояснивши це потребою зменшити глобальні перебої у постачанні енергоносіїв.

Крім того, Сі Цзіньпін традиційно для китайської дипломатії завуальовано розкритикував геополітичний вплив США.

«Міжнародна ситуація характеризується переплетеними турбулентностями та трансформаціями, тоді як односторонні гегемонні течії вирують», – заявив очільник Китайської народної республіки.

Переговори у Китаї
Переговори у Китаї
скриншот з відео

З огляду на ці фактори, Сі Цзіньпін закликав Росію та Китай посилити спільну «всеосяжну стратегічну координацію» для протидії зовнішнім викликам.

Під час зустрічі лідери держав домовилися продовжити дію Договору про добросусідство, дружбу і співробітництво між Китаєм та Росією. Сі Цзіньпін заявив, що підписана 25 років тому угода заклала міцний фундамент для довгострокової дружби та всеосяжної стратегічної координації між країнами.

Наразі в Пекіні завершилися переговори російської та китайської делегацій у вузькому складі, і лідери перейшли до обговорення питань у розширеному форматі.

«Главком» писав, що російський диктатор Володимир Путін прибув з офіційним візитом до Китаю. Літак глави Кремля приземлився у Пекіні ввечері 19 травня. В аеропорту Путіна зустрічав почесний караул, а також спеціально організована група людей із прапорами Росії та Китаю. На опублікованих кадрах видно, як учасники зустрічі в однакових костюмах ритмічно вигукують привітання та скандують лозунги на адресу російського диктатора.

Візит Путіна до Китаю відбувається лише за кілька днів після зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом. Як пише South China Morning Post, Пекін намагається зберігати баланс у відносинах як із Москвою, так і з Вашингтоном на тлі посилення глобального геополітичного протистояння.

Читайте також:

Теги: Китай путін переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У РФ запахло панікою
Економіка РФ посипалася: кредитна криза набирає обертів
16 травня, 22:02
Білорусь як слабке місце Росії: де тиснути, аби примусити до миру
Білорусь – найслабша ланка, через яку треба тиснути на Москву
2 травня, 23:23
Зеленський зустрівся з Пашиняном 3 травня 2026 року
Україна повертається на Південний Кавказ
8 травня, 17:57
Хоча Трамп продовжив припинення вогню з Іраном, дипломатичні зусилля останніми днями не призвели до жодного прогресу
Трамп раптово скасував переговори з Іраном
25 квiтня, 20:49
Вей Фенхе (зліва) та Лі Шанфу (справа) отримали вироки
Китай засудив двох ексміністрів оборони до смертної кари
7 травня, 15:38
Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35
Після указу Зеленського користувачі почали тролити «головне шоу» Путіна
Зеленський дозволив провести парад у Москві: мережа вибухнула мемами
9 травня, 08:01
Актор відкрито критикує дії Ізраїлю в секторі Гази вже кілька років
Трамп, Путін і Нетаньяху розв'язують війни – Хав'єр Бардем
18 травня, 00:48
Сі Цзіньпін і Трамп зустрілися для обговорення глобальних криз
Лідери США та Китаю обговорили війну в Україні
14 травня, 09:51

Новини

Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Сьогодні, 09:54
В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Вчора, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Вчора, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Вчора, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua