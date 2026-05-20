20 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 20 травня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

20 травня українці відзначають День банківських працівників України, Всесвітній день метрології та День перекладача жестової мови.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 20 травня 2026 року.

Свята в Україні

День банківських працівників України

День банківських працівників відзначається в Україні щорічно 20 травня. Цим святом держава, відповідно до Указу Президента України від 6 березня 2004 року № 316/04, підкреслює важливу роль банківської системи і значний внесок банківських працівників у розвиток економіки України та забезпечення її фінансової стабільності.

За роки незалежності в Україні побудована сучасна кредитно-фінансова система, запроваджена національна грошова одиниця, забезпечена її стабільність. Національний банк України створив електронну систему проведення розрахунків між банківськими установами та суб’єктами господарювання, казначейство, інші установи, організації та підприємства, які забезпечують повноцінне функціонування системи банків країни.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день метрології

Щороку 20 травня у світі відзначають Всесвітній день метрології. Саме цього дня у 1875 році представники 17 держав підписали Метричну конвенцію, яка заклала основу єдиної міжнародної системи вимірювань.

Свято присвячене науці про вимірювання – метрології, яка відіграє важливу роль у промисловості, медицині, науці, торгівлі та сучасних технологіях. Точні вимірювання необхідні для виробництва техніки, контролю якості продукції, медичних досліджень та безпеки людей.

Щороку Всесвітній день метрології проходить під окремою тематикою, пов’язаною з інноваціями, розвитком науки та впливом точних вимірювань на повсякденне життя.

День перекладача жестової мови

День перекладача жестової мови в Україні щороку відзначають 20 травня. Це професійне свято сурдоперекладачів і фахівців української жестової мови, яке було започатковане у 2009 році за ініціативи Українського товариства глухих (УТОГ).

Його головна мета – привернути увагу суспільства до потреб людей із порушеннями слуху, популяризувати українську жестову мову та підкреслити важливість інклюзивного спілкування. Останніми роками в Україні активно розвивається напрям безбар’єрної комунікації: офіційні звернення та телевізійні новини дедалі частіше супроводжуються перекладом жестовою мовою, проводяться навчальні програми та семінари для перекладачів, а державні й медійні установи впроваджують інклюзивні сервіси.

Українська жестова мова є повноцінною мовою зі своєю граматикою та особливостями, а професія перекладача жестової мови залишається надзвичайно важливою для забезпечення доступності інформації та спілкування для людей із порушеннями слуху. Також варто зазначити, що міжнародна спільнота щороку 23 вересня відзначає Міжнародний день жестових мов, започаткований за підтримки ООН.

Релігійні свята та їхня історія

День святого мученика Талалея

20 травня у церковному календарі – день пам’яті мучеників Фалалея, Олександра і Астерія. Ці християнські святі були жертвами переслідувань за часів імператора Нумеріана, який наказав полювати на християн.

Святий мученик Фалалей відомий як лікар, що надавав безоплатну допомогу хворим. Церква прозвала його безсрібником і закликає звертатися до нього у молитвах за ісцелення хворих під час таїнства Єлеосвячення і освячення води.

Народні вірування та прикмети

20 травня в народному календарі – день, багатий на прикмети щодо погоди та врожаю, часто пов’язаний із ластівками та бджолами. Якщо цього дня йде дощ – літо буде сонячним та врожайним, а якщо ластівки літають низько – варто чекати дощу, високо – на ясну погоду.

Основні народні прикмети 20 травня:

Дощ цього дня обіцяє тепле та сухе літо. Якщо вранці багато роси, то найближчими днями буде сонячно.

Побачити ластівок, солов'їв або стрижів – до щастя та хорошого врожаю.

Багато мурах – до спеки. Якщо на ялинці багато шишок – буде гарний урожай огірків та аґрусу.

Якщо бджоли поводяться агресивно – до дощу.

Що не можна робити 20 травня:

Не рекомендується сваритися, пліткувати або бажати комусь зла.

Не треба довго тримати в руках гострі предмети.

Не варто заздрити, щоб не накликати на себе невдачі.

Історичні події

325 рік – римський імператор Костянтин скликає Вселенський собор у Нікеї;

1449 рік – португальський король Афонсу V розбиває повстанців у при Алфарробейрі;

1498 рік – португальський мореплавець Васко да Гама досягає берегів Індії;

1783 рік – підписують Версальський мир, що завершує війну між Францією, Англією та Нідерландами;

1809 рік – відкривається Київське народне чоловіче училище, що потім стало школою № 75, однією з найстаріших шкіл Києва;

1873 рік – Леві Штраус випускає на ринок блакитні джинси;

1875 рік – в Парижі 17 держав підписують Метричну конвенцію щодо впровадження єдиної метричної системи;

1899 рік – Джекоб Герман стає першим водієм, якого було арештували за перевищення швидкості, він мчав по одній з вулиць Нью-Йорка зі швидкістю 20 км/год;

1905 рік – у Києві відкривають Михайлівський механічний узвіз;

1927 рік – американський льотчик Чарлз Ліндберг розпочинає перший безпосадковий трансатлантичний переліт;

1961 рік – засновують Шевченківську премію;

1961 рік – за створення Української робітничо-селянської спілки Львівський обласний суд засуджує Левка Лук'яненка до смертної кари, а його товаришів – до різних термінів позбавлення волі;

1980 рік – на референдумі в канадській провінції Квебек 59,9 % виборців висловлюються проти від'єднання від Канади;

1985 рік – Ізраїль під наглядом Міжнародного комітету Червоного Хреста звільняє 1150 ув'язнених в обмін на звільнення трьох останніх ізраїльських солдатів, яких утримували палестинці;

2019 рік – відбувається інавгурація резидента України Володимира Зеленського;

2022 рік – Росія окуповує Маріуполь.

Іменини

20 травня день ангела святкують: Олександр, Олексій, Іван, Йосип, Микита, Тимофій, Ян та Сюзанна.