Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 20 травня 2026: традиції, молитва та прикмети

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 20 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

20 травня в церковному календарі – святого мученика Талалея

20 травня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Талалея.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 20 травня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День святого мученика Талалея

Яке релігійне свято відзначається 20 травня 2026: традиції, молитва та прикмети фото 1

20 травня у церковному календарі – день пам’яті мучеників Фалалея, Олександра і Астерія. Ці християнські святі були жертвами переслідувань за часів імператора Нумеріана, який наказав полювати на християн.

Святий мученик Фалалей відомий як лікар, що надавав безоплатну допомогу хворим. Церква прозвала його безсрібником і закликає звертатися до нього у молитвах за ісцелення хворих під час таїнства Єлеосвячення і освячення води.

Молитва дня

О, святі мученики Фалалей, Олександре і Астерію, ви, які віддавши свої життя за Христа, стали прикладом незламної віри і відданості. Ви пройшли через вогонь переслідувань, показавши, що Бог могутній і Своїм милосердям вас оберігає. Ваше сміливе свідчення надихає нас і допомагає залишатися вірними у скрутні часи.

Молимося вам, о святі мученики, вислухайте наші молитви і благання. Захищайте нас від злоби і гріху, даруйте нам мужність і терпіння на шляху віри в Христа. Допоможіть нам жити зі сміливістю та готовністю служити Богу і братам.

Святі мученики Фалалей, Олександре і Астерію, моліться за нас, щоб ми могли дотримуватися вірності Христу, незалежно від обставин. Ведіть нас до вічного життя в Божій любові, де ми з вами будемо співати хвалу Богу назавжди.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

20 травня в народному календарі – день, багатий на прикмети щодо погоди та врожаю, часто пов’язаний із ластівками та бджолами. Якщо цього дня йде дощ – літо буде сонячним та врожайним, а якщо ластівки літають низько – варто чекати дощу, високо – на ясну погоду.

Основні народні прикмети 20 травня:

  • Дощ цього дня обіцяє тепле та сухе літо. Якщо вранці багато роси, то найближчими днями буде сонячно.
  • Побачити ластівок, солов'їв або стрижів – до щастя та хорошого врожаю.
  • Багато мурах – до спеки. Якщо на ялинці багато шишок – буде гарний урожай огірків та аґрусу.
  • Якщо бджоли поводяться агресивно – до дощу.

Що не можна робити 20 травня:

  • Не рекомендується сваритися, пліткувати або бажати комусь зла.
  • Не треба довго тримати в руках гострі предмети.
  • Не варто заздрити, щоб не накликати на себе невдачі.

Читайте також:

Теги: релігія Українська православна церква православна церква церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яке релігійне свято відзначається 23 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 23 квітня 2026: традиції та молитва
22 квiтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 24 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 24 квітня 2026: традиції та молитва
23 квiтня, 22:00
Прикмети про те, що щось потрібно залишати на могилі для покійного, не мають християнського підґрунтя
Священник пояснив, що не варто приносити на цвинтар у поминальні дні
18 квiтня, 17:11
Яке релігійне свято відзначається 30 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 30 квітня 2026: традиції та молитва
29 квiтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 2 травня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 2 травня 2026: традиції та молитва
1 травня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 9 травня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 9 травня 2026: традиції та молитва
8 травня, 22:00
Засідання Священного Синоду ПЦУ 11 травня 2026 року
ПЦУ ухвалила історичне рішення: канонізовано творця архітектурного символу Чернівців (фото)
11 травня, 17:34
Яке релігійне свято відзначається 15 травня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 15 травня 2026: традиції та молитва
14 травня, 22:00
Візит Пісторіуса до Києва, санкції проти Росії. Головне за 11 травня 2026
Візит Пісторіуса до Києва, санкції проти Росії. Головне за 11 травня 2026
11 травня, 21:18

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 20 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Яке релігійне свято відзначається 20 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
«Укрпошта» отримала рекордний штраф після конфлікту з НБУ
«Укрпошта» отримала рекордний штраф після конфлікту з НБУ
Офіційні цифри проти хайпу. Журналісти з’ясували, скільки мігрантів насправді їде в Україну
Офіційні цифри проти хайпу. Журналісти з’ясували, скільки мігрантів насправді їде в Україну
Чи реальна загроза наступу росіян з Білорусі? Сирський зробив заяву
Чи реальна загроза наступу росіян з Білорусі? Сирський зробив заяву
Держава недорахувалася мільйонів кубометрів газу: деталі схеми
Держава недорахувалася мільйонів кубометрів газу: деталі схеми
«Помножити на 10». Мовна омбудсменка зробила заяву про збільшення штрафів за російську мову
«Помножити на 10». Мовна омбудсменка зробила заяву про збільшення штрафів за російську мову

Новини

Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Сьогодні, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Сьогодні, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Сьогодні, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Вчора, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Вчора, 15:08

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua