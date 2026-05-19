Яке релігійне свято відзначається 20 травня 2026: традиції, молитва та прикмети

20 травня в церковному календарі – святого мученика Талалея

20 травня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Талалея.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 20 травня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День святого мученика Талалея

20 травня у церковному календарі – день пам’яті мучеників Фалалея, Олександра і Астерія. Ці християнські святі були жертвами переслідувань за часів імператора Нумеріана, який наказав полювати на християн.

Святий мученик Фалалей відомий як лікар, що надавав безоплатну допомогу хворим. Церква прозвала його безсрібником і закликає звертатися до нього у молитвах за ісцелення хворих під час таїнства Єлеосвячення і освячення води.

Молитва дня

О, святі мученики Фалалей, Олександре і Астерію, ви, які віддавши свої життя за Христа, стали прикладом незламної віри і відданості. Ви пройшли через вогонь переслідувань, показавши, що Бог могутній і Своїм милосердям вас оберігає. Ваше сміливе свідчення надихає нас і допомагає залишатися вірними у скрутні часи. Молимося вам, о святі мученики, вислухайте наші молитви і благання. Захищайте нас від злоби і гріху, даруйте нам мужність і терпіння на шляху віри в Христа. Допоможіть нам жити зі сміливістю та готовністю служити Богу і братам. Святі мученики Фалалей, Олександре і Астерію, моліться за нас, щоб ми могли дотримуватися вірності Христу, незалежно від обставин. Ведіть нас до вічного життя в Божій любові, де ми з вами будемо співати хвалу Богу назавжди. Амінь.

Народні вірування та прикмети

20 травня в народному календарі – день, багатий на прикмети щодо погоди та врожаю, часто пов’язаний із ластівками та бджолами. Якщо цього дня йде дощ – літо буде сонячним та врожайним, а якщо ластівки літають низько – варто чекати дощу, високо – на ясну погоду.

Основні народні прикмети 20 травня:

Дощ цього дня обіцяє тепле та сухе літо. Якщо вранці багато роси, то найближчими днями буде сонячно.

Побачити ластівок, солов'їв або стрижів – до щастя та хорошого врожаю.

Багато мурах – до спеки. Якщо на ялинці багато шишок – буде гарний урожай огірків та аґрусу.

Якщо бджоли поводяться агресивно – до дощу.

Що не можна робити 20 травня: