Кіберполіція пояснила, як розпізнати фейки, створені штучним інтелектом

Лариса Голуб
glavcom.ua
Завдяки штучному інтелекту сьогодні можна створювати реалістичні фото й відео за лічені хвилини
фото з відкритих джерел
Поліція назвала ознаки ШІ-фейків та закликала перевіряти контент через офіційні джерела

Кіберполіція України закликала громадян уважно перевіряти контент у соціальних мережах та пояснила, за якими ознаками можна розпізнати фото й відео, згенеровані штучним інтелектом. Через доступність технологій створення реалістичних підробок тепер займає лічені хвилини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Кіберполіцію України.

Правоохоронці зазначають, що сьогодні зловмисники можуть у кілька кліків сфабрикувати матеріали про події, яких ніколи не було в реальності.

Найчастіше технології використовують для створення:

  • фейкових заяв або дій відомих людей;
  • вигаданих масштабних катастроф;
  • фальшивих сенсаційних новин.

Такі матеріали миттєво вірусяться у соцмережах та вводять в оману тисячі користувачів.

Головні ознаки ШІ-генерації: на що звертати увагу

Попри високу реалістичність, ШІ-контент досі має специфічні візуальні помилки та дефекти. Кіберполіція радить шукати на зображеннях такі деталі:

  • Аномалії тіла: зайві або деформовані пальці, неприродні очі та зуби, дивна міміка.
  • Проблеми з фізикою та світлом: неприродні тіні, викривлені лінії або дивні текстури.
  • Дефекти оточення: занадто розмитий, штучний або повторюваний фон, спотворені об'єкти.
  • Дрібні елементи: деформовані аксесуари, прикраси, а також нечитабельний або спотворений текст на вивісках, постерах і дорожніх знаках.

Як захиститися від маніпуляцій

Правоохоронці наголошують, що навіть спеціалізовані онлайн-сервіси для виявлення ШІ не дають 100% гарантії. Тому головною зброєю залишається критичне мислення.

Для ефективної перевірки рекомендується:

  • Використовувати зворотний пошук зображень (наприклад, через Google Images), щоб відстежити першоджерело та історію публікацій.
  • Перевіряти сенсаційні факти виключно через офіційні джерела інформації.
  • Керуватися правилом: якщо контент виглядає занадто ідеально або викликає надмірний шок – це привід зупинитися і перевірити його ще раз.

«Главком» писав, що прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні стала об'єктом нової атаки із застосуванням штучного інтелекту. Щоб викрити маніпуляцію, вона зважилася на нетиповий крок — самостійно опублікувала підроблене фото, на якому її обличчя змонтували з тілом іншої жінки у спідній білизні.

За словами Мелоні, в мережі активно поширюються фальшиві зображення, які її політичні опоненти видають за справжні. На одному з таких фото прем'єрка нібито сиділа на ліжку в нічній сорочці. 

Теги: поліція Національна поліція України кібербезпека фейк штучний інтелект

