До України відправлено останки голови ОУН Андрія Мельника та його дружини: історичні кадри

Андрій Мельник був полковником армії УНР, головою Проводу Українських Націоналістів, борцем за незалежність України та активним учасником української революції 1917-1920 років

19 травня в Люксембурзі відбулася ексгумація та відправка до України останків голови проводу ОУН полковника Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник. Про це пише «Главком» із посиланням на пресслужбу Паризької єпархії св. Володимира Великого.

Заупокійне богослужіння очолив єпископ єпархії Святого Володимира Великого в Парижі владика Ігор Ранця у співслужінні з адміністратором української парафії у Люксембурзі о. Тарасом Бордюком та представниками місцевої громади. У церемонії взяли участь заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук, посол України в Бельгії та Люксембурзі Ярослав Мельник, почесний консул Клод Раду, голова УІНП Олександр Альфьоров, керівник ОУН Богдан Червак, представники «Пласт Бельгія» та української діаспори.

Останки подружжя вже вирушили до України, де 22-23 травня в Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ в Києві пройдуть заупокійні богослужіння. Урочисте перепоховання відбудеться 24 травня на Національному військовому меморіальному кладовищі в Києві. Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава повертає своїх героїв додому і наразі готуються рішення щодо перепоховання інших історичних постатей.

Андрій Мельник був військовим і політичним діячем, соратником Коновальця, співорганізатором Січових стрільців та співзасновником УВО. Під час Другої світової війни він керував ОУН із Німеччини та був ув’язнений нацистами в концтаборі Заксенгаузен. З Софією Федак вони побралися у 1929 році після його звільнення з польської в'язниці. По війні Мельник жив у Люксембурзі, займався консолідацією еміграції та ініціював створення Світового конгресу українців. Він помер 1 листопада 1964 року в Кельні.

Як відомо, Україна започаткувала процес повернення на Батьківщину та перепоховання українських діячів, які боролися за незалежність держави й були поховані за її межами.

«Те, що українці, Україна давно сподівались розпочати. Повернення на нашу землю, в нашу незалежну суверенну державу – і з належною шаною – тих, хто бився заради України, хто хотів Україні незалежності. Але часи були інші, і можливості були інші. Наші українські герої різних часів, які захищали ідею незалежності, боролися заради нашої держави й поховані у Європі, в Америці, в різних країнах. Ми їх повертаємо», – наголосив президент України Володимир Зеленський.

До слова, 22 квітня президент Володимир Зеленський повідомив про початок роботи над створенням Пантеону видатних українців. За його словами, йдеться, зокрема, про повернення в Україну історичних діячів, які мають «фундаментальне значення для формування української національної свідомості та державотворення».