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    Аваков на тлі італійських пейзажів поміркував про кращі часи (фото)

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    Колишній міністр проводить канікули в Італії - Аваков на тлі італійських пейзажів поміркував про кращі часи (фото)
    Колишній міністр проводить канікули в Італії
    Фото: Арсен Аваков/Instagram

    Дописувачі вважають, що відпочинок пішов на користь колишньому міністру

    Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков інтригує своїх дописувачів філософськими та двозначними підписами у соцмережах. Ексчиновник опублікував чергове фото з відпочинку в Італії. На знімку Аваков задерши голову на фоні місцевих пейзажів, закликає усіх дивитися вгору і посміхатися.

    «Кажуть не дивися догори?Дивися!Часи не легкі…швидко легше не буде, але!»… Роби те, що маєш… і, як писав Рей Бредбері: посміхайтесь, не приносьте біді задоволення!», – пофілософствував Аваков в Instagram.

    Читачі оцінили допис ексміністра і зауважили, що відпочинок пішов йому на користь.

    Раніше Аваков опублікував відео з італійського лісу. Також Аваков влаштував фотосесію із м’якою іграшкою в Італії.

    До слова, колишній очільник МВС полюбляє позувати поміж зелені. Раніше Аваков опублікував дивне відео в образі квіткової феї.

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    Теги: МВС міністр Арсен Аваков відпочинок Італія
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    Аваков на тлі італійських пейзажів поміркував про кращі часи (фото)