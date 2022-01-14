Аваков на тлі італійських пейзажів поміркував про кращі часи (фото)

Дописувачі вважають, що відпочинок пішов на користь колишньому міністру

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков інтригує своїх дописувачів філософськими та двозначними підписами у соцмережах. Ексчиновник опублікував чергове фото з відпочинку в Італії. На знімку Аваков задерши голову на фоні місцевих пейзажів, закликає усіх дивитися вгору і посміхатися.

«Кажуть не дивися догори?Дивися!Часи не легкі…швидко легше не буде, але!»… Роби те, що маєш… і, як писав Рей Бредбері: посміхайтесь, не приносьте біді задоволення!», – пофілософствував Аваков в Instagram.

Читачі оцінили допис ексміністра і зауважили, що відпочинок пішов йому на користь.

Раніше Аваков опублікував відео з італійського лісу. Також Аваков влаштував фотосесію із м’якою іграшкою в Італії.

До слова, колишній очільник МВС полюбляє позувати поміж зелені. Раніше Аваков опублікував дивне відео в образі квіткової феї.