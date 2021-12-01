«Страх вбиває розум». Аваков розгромив пресконференцію Зеленського

Аваков заявив, що чинна влада створює несприятливі умови для бізнесу

Нікому не можна робити замах на фундаментальні цінності: регулярну змінюваність влади, свободу слова, можливість роботи для бізнесу, оборону країни – це може призвести до неконтрольованих наслідків і несе величезну небезпеку для держбезпеки. Про це ексміністр МВС Арсен Аваков заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Кришку може зірвати у будь-кого, коли йдеться про наступ на фундаментальні цінності. На виборність, на регулярну змінюваність влади, свободу слова та економічні параметри. Президент має забезпечити оборону та безпеку, права та свободи громадян, у тому числі свободу слова, та економічний розвиток – якість життя для кожного з нас. Через 2,5 роки я подивився на цю прес-конференцію президента з цих трьох позицій», – заявив Арсен Аваков.

Ексміністр підкреслив існування серйозних проблем у сфері захисту прав громадян і оборони, що посилюються діями влади.

«Права і свободи – не буває прав і свобод без свободи слова. Коли команда, що діє, не сприймає критику щодо себе, не має критичного погляду на те, що відбувається, у всьому винними «стають» журналісти, погана розвідка, інше. Оборона і безпека. Я не хотів би, щоб Верховний головнокомандувач допускав такий тон щодо своїх офіцерів.Офіцери розвідки діють на межі, ризикуючи життям, розраховуючи, що за спиною у них стоятиме держава. Кожен солдат має знати – його підтримають – без цього не буде оборони країни А я побачив безпрецедентну емоційну атаку президента на офіцерів української армії, на розвідників, яка демонструє його скривдженість… Я такого не чекав… Я хочу попросити президента і кожного: цих людей треба підтримувати, і Генерала Бурбу, і тих офіцерів, яких вигнали на вулицю після того, що вони робили для країни», – прокоментував ексглава МВС.

Він також заявив, що чинна влада створює несприятливі умови для бізнесу.

«Проблема номер три – економіка. У нас проблема з енергетикою. З фінансами. І президент у прямому ефірі дозволяє собі атакувати великий бізнес. За дві години до цього акції всіх українських компаній (не лише ДТЕК Ахметова) на Лондонській біржі впали дуже серйозно. За ці дві години Україна втратила мільярди. Я не хотів би, щоб наш президент був причиною такої ситуації», – заявив Аваков.

Він також наголосив, що риторика президента призводить до розхитування ситуації в суспільстві, що є неприпустимим в умовах війни на Донбасі.

«Ми підходимо до державного перевороту. Некомпетентність людей при владі, непрофесійні та несистемні люди, не маючи достатньо аргументів для якісного управління, продукують інтригу та звинувачення. У країні криза, з якої незрозуміло, як вирулювати, а президент намагається знайти винних, натомість, щоб не запропонувати шляхи вирішення проблеми. Звідси виникають інтриги, образи та фантазії – про державний переворот у тому числі. Страх вбиває розум. Замість спокійного аналізу йдуть імпульсивні рішення. А біля наших кордонів знаходяться російські війська. Весь світ говорить про небезпеку. Це божевільне потрясіння для країни. Під час Майдану і якийсь період після, країна дуже слабка. Минулого разу Путін цим скористався. Може скористатися і ще раз. Ми маємо бути дуже делікатними з такими речами», – підсумував Арсен Аваков.