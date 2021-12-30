Аваков влаштував фотосесію із м’якою іграшкою в Італії

Ексочільник МВС України похизувався новим придбанням

Колишній очільник МВС України Арсен Аваков, який наразі перебуває в Італії, опублікував в Instagram світлину з іграшковим ведмедиком.

Судячи геолокаційних даних, наданих соцмережею, фото було зроблено у місті Флоренція.

скріншот: arsenik78/Instagram

«У Флоренції влаштували невелику фотосесію із «Ведмедиком», створеним руками київського чудового майстра та красуні – Олени Бурерової. Намагався суворим поглядом бути схожим на ведмедика», – зазначив політик у підписі до світлини.

Також Арсен Аваков зазначив, що авторських ведмедиків майстрині розкупили цінителі з усього світу. Один, вочевидь придбаний самим ексміністром, поїде до України.

Також у дописі політик побажав усім гарного передноворічного настрою та подякував своїй дружині за зроблене фото.

Раніше Арсен Аваков опублікував дивне відео в образі квіткової феї.

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