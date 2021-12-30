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    Аваков влаштував фотосесію із м’якою іграшкою в Італії

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    Ексочільник МВС є активним користувачем Instagram - Аваков влаштував фотосесію із м’якою іграшкою в Італії
    Ексочільник МВС є активним користувачем Instagram
    фото: arsenik78/Instagram

    Ексочільник МВС України похизувався новим придбанням

    Колишній очільник МВС України Арсен Аваков, який наразі перебуває в Італії, опублікував в Instagram світлину з іграшковим ведмедиком.

    Судячи геолокаційних даних, наданих соцмережею, фото було зроблено у місті Флоренція.

    скріншот: arsenik78/Instagram
    скріншот: arsenik78/Instagram

    «У Флоренції влаштували невелику фотосесію із «Ведмедиком», створеним руками київського чудового майстра та красуні – Олени Бурерової. Намагався суворим поглядом бути схожим на ведмедика», – зазначив політик у підписі до світлини.

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    Аваков влаштував фотосесію із м’якою іграшкою в Італії
    Аваков влаштував фотосесію із м’якою іграшкою в Італії

    Також Арсен Аваков зазначив, що авторських ведмедиків майстрині розкупили цінителі з усього світу. Один, вочевидь придбаний самим ексміністром, поїде до України.

    Також у дописі політик побажав усім гарного передноворічного настрою та подякував своїй дружині за зроблене фото.

    Раніше Арсен Аваков опублікував дивне відео в образі квіткової феї.

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    Теги: МВС Арсен Аваков Instagram
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    Аваков влаштував фотосесію із м’якою іграшкою в Італії