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    Аваков познущався із Путіна через заяву «Ленін створив Україну» (фото)

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    Ексміністр пояснив, з якою книгою можна &laquo;підтягнути&raquo; прогалини в історії - Аваков познущався із Путіна через заяву «Ленін створив Україну» (фото)
    Ексміністр пояснив, з якою книгою можна «підтягнути» прогалини в історії
    фото: Арсен Аваков/ Facebook

    Вислів російського президента викликав шквал жартів у мережі

    Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook пожартував із президента Росії Володимира Путіна через заяву останнього на пресконференції, що буцімто «Ленін створив Україну.

    «Мабуть, не дочитав Путін мою книжку 2017 року – тільки на обкладинку глянув і подумав, що розгадав таємний задум. Дурбецало – прочитай! Є ж варіант слобожанською мовою», – написав ексміністр.

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    23 грудня Володимир Путін під час своєї щорічної пресконференції заявив, що Україну нібито створив лідер більшовицького руху Володимир Ленін.

    Нагадаємо, очільник Росії також зробив кілька гучних заяв. Зокрема, заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне.

    Крім того, Путін «назвав винного» в окупації Криму.

    Напередодні Турчинов провів лікнеп для Путіна. Також у соцмережах висміюють невігластво Путіна.

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    Теги: міністр Арсен Аваков книги Путін
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    Аваков познущався із Путіна через заяву «Ленін створив Україну» (фото)