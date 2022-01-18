Бачив, як в Україну вдерлися російські війська. Найманець «ДНР» отримав вісім років тюрми

Обвинувачений частково визнав вину, однак категорично не погоджувався з тим, що брав участь у терористичній організації

Бойовик зізнався, що зарплату одержував доларами

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав винним колишнього начальника розвідки одного з угрупувань «ДНР» Торніке Джінчарадзе в участі в терористичній організації і призначив вісім років в’язниці з конфіскацією майна, крім житла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 10 січня.

За даними досудового розслідування, на початку серпня 2014 року обвинувачений, маючи досвід військової служби в аеромобільних військах Збройних сил України, приїхав з Одеси в Донецьк, де вступив до лав незаконного збройного формування терористичної організації «ДНР».

Протягом 2014-2017 років брав участь у групі супроводження військової техніки та керівників незаконних військових формувань «Л/ДНР», в тому числі керівництва підрозділів збройних сил Росії. Отримав військове звання «лейтенант», нагороджений медаллю «За боевые заслуги» з відповідним грошовим забезпеченням у розмірі 31,5 тис. російських рублів щомісячно.

З травня 2016 року проходив службу на посаді начальника розвідки. На початку квітня 2017 року бойовика «ДНР» затримали співробітники СБУ. Він намагався потрапити в Україну, їдучи потягом Москва-Одеса.

У суді обвинувачений частково визнав вину, однак категорично не погоджувався з тим, що брав участь у терористичній організації.

Він розповів, що 4 серпня 2014 року з товаришем потягом поїхав у Донецьк, щоб подивитися, що там насправді відбувається. Згодом хлопці зустріли двох чоловіків зі зброєю у камуфляжній формі без розпізнавальних знаків. Чоловіки завели їх до будівлі СБУ, а в подальшому до будівлі інституту МВС, де набирали «добровольців». Там обвинувачений залишив свої паспортні данні. Згодом його розмістили в казармі. Наступного дня громадянин Росії забрав обвинуваченого до автобуса, на якому вони поїхали до приміщення військової частини 3004 внутрішніх військ. У військовій частині він отримав посвідчення з гербом так званої «ДНР» та зброю.

За словами Торніке Джінчарадзе, 14 серпня 2014 році, перебуваючи у селі Степанівка поряд із кордоном Росії, він бачив, як через кордон заходили російські війська.17 вересня він був у селищі Спартак, де разом з іншими особами охороняли «Гради», після чого підрозділ, в якому він перебував, обстріляв донецький аеропорт.

Із грудня 2014 року обвинувачений отримував заробітну плату у розмірі 1,5 тис. грн щотижня. Потім зарплату почали платити доларами.

Обвинувачений наголосив, що за весь час перебування у «ДНР» усвідомлював: структури, в яких він проходив службу, є незаконним збройними формуваннями, не передбачені законодавством України. Він розумів, що нестиме відповідальність, проте повернувся в Україну.

Оцінивши всі докази, суд дійшов висновків про доведеність вини обвинуваченого. Адже чоловік усвідомлював, що «ДНР» та інші незаконні збройні формування діють на території України як терористичні організації, що її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, вбивства людей, вибухи, а також чинять збройний опір українській армії, задіяній у проведенні антитерористичної операції.

Суд розпорядився залишити обвинуваченого під вартою до набрання вироком законної сили.

Як повідомляв «Главком», у грудні пособниця і кохана бойовика «ДНР» отримала в Україні вісім років тюрми за участь у терористичній організації та незаконному поводженні зі зброєю.

Також у грудні Слов’янський міськрайонний суд Донецької області призначив 11 років позбавлення волі бойовику з «групи Бєзлєра» Віктору Михеду за участь у терористичній організації та жорстокому поводженні з військовополоненими.