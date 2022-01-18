У США суд визнав припустимим перебування дитини в багажнику через Covid-19

Суд не знайшов причин висунути обвинувачення жінці, яка поклала сина в багажник, щоб не заразитися

Незвичний спосіб перевезення мав убезпечити матір від поширення коронавірусу

Техаський суддя постановив, що нема жодної причини висувати обвинувачення матері, яка нібито поклала свого сина в багажник автомобіля, щоб уникнути зараження Covid-19. Про це повідомляє CNN.

41-річну Сару Бім було звинувачено в наражанні на небезпеку дитини після того, як жінка нібито помістила в багажник свого 13-річного сина, хворого на Covid-19. Мати повідомила владі, що хоче запобігти контакту з вірусом, відвозячи сина на місце для «додаткового тестування».

Суддя постановив, що для звинувачення немає жодної причини.

Прессекретар окружної прокуратури округу сказав, що вони продовжуватимуть розглядати докази і можуть передати справу до великого журі суддів.

«Ми обговорюємо факти, заявлені під присягою. Але навіть якщо б вони були правдою, суддя визнав своїм висновком, що моя клієнтка не наразила дитину на безпосередню небезпеку тілесних ушкоджень», – говорить адвокат Сари Бім.

Жінці було пред'явлено звинувачення після того, як 3 січня влада прибула на місце тестування Covid-19 у Х'юстоні після повідомлення про те, що чиновник служби охорони здоров'я знайшов дитину в багажнику її автомобіля. Її звільнили з в'язниці через кілька днів, після внесення застави.

Бім є вчителькою незалежного шкільного округу Сайпрес-Фербенкс, який раніше повідомив, що вона перебуває в адміністративній відпустці.

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