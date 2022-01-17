Чи зможуть росіяни подолати страх перед владою?

Кремлівський бранець переконанний, що у Росії багато чесних та порядних людей людей

Мовою оригіналу

Ровно год назад я вернулся домой, в Россию.

Ни одного шага пройти по своей стране свободным человеком не получилось, меня арестовали еще до погранконтроля.

Герой одной из моих любимых книг – «Воскресение» Льва Толстого – говорит: «Да, единственное приличествующее место честному человеку в России в теперешнее время есть тюрьма».

Звучит красиво, но это и тогда было неверно, и сейчас тем более.

Честных людей в России очень много – десятки миллионов. Их вообще гораздо больше, чем принято думать

А вот власть – отвратительную и тогда, а сейчас еще больше, – пугают вовсе не честные люди, а те, кто не боится. Вернее, уточню: те, кто, может, и боится, но преодолевает страх.

Таких тоже очень много – мы их постоянно встречаем в разных местах: от митингов до оставшихся независимых СМИ. Недавно читал о том, как из МВД выгоняют сотрудников, лайкавших мои посты. Так что в России-2022 и лайк может быть проявлением смелости.

Во все времена в этом суть политики: царек, желающий присвоить себе право единоличной бесконтрольной власти, должен запугать небоящихся честных. А те, в свою очередь, должны убеждать всех вокруг, что бояться не надо. Что честных же на порядок больше, чем охранная гвардия царька.

Зачем всю жизнь жить в страхе, да еще и быть обворованными, если можно все устроить по-другому – более справедливо

И это бесконечные качели. Или перетягивание каната: сегодня ты смелый, завтра вроде испугали немного. А послезавтра испугали так сильно, что ты отчаялся и снова стал смелым.

Я совсем не знаю, когда закончится мое космическое путешествие и закончится ли вообще, – вот только в пятницу мне сообщили, что еще одно мое уголовное дело уходит в суд. И на очереди еще одно – то, где я экстремист и террорист. Так что я из тех «космонавтов», кто не считает дней до конца срока. Че там считать. И по 27 лет люди сидели.

Но попал я в этот отряд космонавтов именно за то, что старался, как мог, тянуть этот конец каната. Перетягивал на эту сторону тех среди честных, кто не хочет или уже не может больше бояться.

Я делал это, ни секунды об этом не жалею и продолжу это делать.

И, отсидев в тюрьме свой первый год, хочу всем сказать ровно то, что кричал собравшимся у суда, когда конвой вел меня в автозак: ничего не бойтесь.

Это наша страна и другой у нас нет.

Единственный страх, который должен быть, в том, что мы оставим свою родину на разграбление кучке лжецов, воров и лицемеров. Сдадим без боя, добровольно, и свое будущее, и будущее наших детей.

Спасибо вам всем огромное за поддержку – я ее чувствую.

А вообще хочу сказать. Год прошел ужасно быстро. Вроде только вчера в самолет в Москву вошел, а уже год отсидел. Правду пишут в научных книгах: время на земле и в космосе течет с разной скоростью.

Читайте також:

Джерело: блог Олексія Навального

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.