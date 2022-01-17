Обрання запобіжного заходу Порошенку: суд перенесли на 19 січня

Після тривалого перебування у нарадчій кімнаті суддя Олексій Соколов відклав засідання

Печерський суд Києва не зміг обрати запобіжний захід п'ятому президенту Петру Порошенку. Оголошення рішення суду перенесли на 19 січня. Про це у Facebook повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Засідання відбудеться о 14 годині.

Суддя Печерського райсуду Києва Олексій Соколов перебував у нарадчій кімнаті понад п’ять годин і прийняв рішення перенести обрання запобіжного заходу.

Після того, як представник суду повідомив про перенесення засідання, Петро Порошенко та його соратники прямо в залі засідання вирішили заколядувати. Вони заспівали «Нова радість стала».

Раніше слідчому судді Олексію Соколову, який має ухвалити рішення щодо запобіжного заходу для п'ятого президента Петра Порошенка, стало зле.

Додамо, що ввечері до Печерського суду стягнули десятки екіпірованих силовиків.

Нагадаємо, що прокуратура просить мільярд гривень за Порошенка. Наразі суддя пішов до нарадчої кімнати, після чого має бути оголошено запобіжний захід Порошенку.

До слова, Порошенку хотіли призначити безкоштовного адвоката. ДБР заперечує.

Крім того, з'ясувалося, що СБУ оголосила Порошенка у розшук ще у грудні.

Зазначимо, Порошенко перед обранням запобіжного заходу заговорив про об’єднання політсил. Також Порошенко емоційно звернувся до українців та розповів про «червоні лінії».

Як відомо, близько 11:00 Порошенко прибув на суд для обрання запобіжного заходу. Під будівлею суду зібралися сотні прихильників Порошенка та вишукувалась Нацгвардія (фото).

Як повідомлялося, представники Державного бюро розслідувань намагалися вручити колишньому президент України Петру Порошенку підозру у державній зраді прямо на паспортному контролі в аеропорту «Жуляни».

Натомість ДБР переконує, що лідера «Євросолідарності» не збиралися затримувати, а слідчі намагалися вручити Порошенку повістку про виклик до суду на сьогодні.

Згодом експрезидент пройшов паспортний контроль та виступив перед прихильниками. Дивіться виступ експрезидента зі сцени біля аеропорту (фото, відео).

Він, зокрема, звернувся до Зеленського фразою з культового фільму (відео).

Сьогодні о 09:03 літак з Порошенком приземлився в «Жулянах». Біля «Жулян» зібралися кілька тисяч прихильників лідера «Європейської солідарності». Вони стояли з прапорами біля входу до терміналу. Також біля аеропорту чергували силовики.

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