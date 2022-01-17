Судді, який має оголосити запобіжний захід Порошенку, раптом стало зле – Турчинов

Турчинов розповів, що судді викликали медиків

Слідчому судді Олексію Соколову, який має ухвалити рішення щодо запобіжного заходу для п'ятого президента Петра Порошенка, стало зле.

Про це стало відомо під час мітингу біля суду. Зокрема, таку новину оголосив колишній секретар Радин національної безпеки України, керівник Центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов. Як сказав Турчинов, судді Соколову нібито викликали швидку через те, що йому стало погано.

Водночас прессекретар Печерського райсуду Києва Віталій Чергавий в коментарі ЗМІ не зміг підтвердити чи спростувати інформацію щодо судді Соколова.

Олексія Соколова на посаду судді Печерського районного суду Києва призначив у 2017 році сам Порошенко. Однак у 2019 році він отримав негативний висновок Громадської ради доброчесності. Для цього було кілька причин:

суддя не задекларував вчасно своє майно,

ухвалював рішення російською мовою, що є недбалим оформленням документів,

порушував терміни надсилання судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень. Мовиться про три справи.

Додамо, що ввечері до Печерського суду стягнули десятки екіпірованих силовиків.

Нагадаємо, що прокуратура просить мільярд гривень за Порошенка. Наразі суддя пішов до нарадчої кімнати, після чого має бути оголошено запобіжний захід Порошенку.

До слова, Порошенку хотіли призначити безкоштовного адвоката. ДБР заперечує.

Крім того, з'ясувалося, що СБУ оголосила Порошенка у розшук ще у грудні.

Зазначимо, Порошенко перед обранням запобіжного заходу заговорив про об’єднання політсил. Також Порошенко емоційно звернувся до українців та розповів про «червоні лінії».

Як відомо, близько 11:00 Порошенко прибув на суд для обрання запобіжного заходу. Під будівлею суду зібралися сотні прихильників Порошенка та вишукувалась Нацгвардія (фото).

Як повідомлялося, представники Державного бюро розслідувань намагалися вручити колишньому президент України Петру Порошенку підозру у державній зраді прямо на паспортному контролі в аеропорту «Жуляни».

Натомість ДБР переконує, що лідера «Євросолідарності» не збиралися затримувати, а слідчі намагалися вручити Порошенку повістку про виклик до суду на сьогодні.

Згодом експрезидент пройшов паспортний контроль та виступив перед прихильниками. Дивіться виступ експрезидента зі сцени біля аеропорту (фото, відео).

Він, зокрема, звернувся до Зеленського фразою з культового фільму (відео).

Сьогодні о 09:03 літак з Порошенком приземлився в «Жулянах». Біля «Жулян» зібралися кілька тисяч прихильників лідера «Європейської солідарності». Вони стояли з прапорами біля входу до терміналу. Також біля аеропорту чергували силовики.

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