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Вважався безвісти зниклим понад вісім місяців. Згадаймо Андрія Червука

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Вважався безвісти зниклим понад вісім місяців. Згадаймо Андрія Червука
У квітні 2024 року був мобілізований до лав Збройних сил України
колаж: glavcom.ua

Червук грав у складі національної збірної України з бейсболу, був майстром спорту, багаторазовим чемпіоном України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Червука. 

27-річний солдат Андрій Володимирович Червук вважався зникли безвісти з серпня 2024 року. Його загибель підтвердили цьогоріч 4 квітня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду

Андрій Червук народився 26 травня 1997 року у місті Рівне. Навчався у Рівненській загальноосвітній школі №8, згодом продовжив навчання у технічному коледжі НУВГП.

До повномасштабної війни працював в охороні. У квітні 2024 року був мобілізований до лав Збройних сил України.

Із серпня 2024 року солдат Андрій Червук вважався зниклим безвісти
Із серпня 2024 року солдат Андрій Червук вважався зниклим безвісти
фото: Рівненська міська рада/Facebook

Андрій мав активну життєву позицію і був надзвичайно талановитим спортсменом. Захоплювався бейсболом, грав у складі національної збірної України, був майстром спорту, багаторазовим чемпіоном України. Брав участь у міжнародних змаганнях.

Рідні згадують, що він не боявся нічого, був сильним духом, щирим, світлим хлопцем. Службу сприймав як справу, яка йому до снаги.

«На жаль, з серпня 2024 року солдат Андрій Червук вважався зниклим безвісти. І лише 4 квітня 2025 року ДНК-експертиза підтвердила, що евакуйоване з поля бою тіло належить 27-річному солдату Андрію Червуку», – повідомили у Рівненській міськраді.

Військовий тримає у руках траурний портрет Андрія Червука
Військовий тримає у руках траурний портрет Андрія Червука
фото: Рівненська міська рада/Facebook

Загинув герой 6 серпня 2024 року на Луганщині.

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Прощання із Андрієм Червуком
фото: Рівненська міська рада/Facebook

Прощання із захисником України відбулося 10 квітня 2025 року на майдані Незалежності у Рівному. Поховали воїна у селі Новоукраїнка. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна незалежність українці Рівне солдат експертиза хвилина мовчання

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