Вважався безвісти зниклим понад вісім місяців. Згадаймо Андрія Червука

У квітні 2024 року був мобілізований до лав Збройних сил України

Червук грав у складі національної збірної України з бейсболу, був майстром спорту, багаторазовим чемпіоном України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Червука.

27-річний солдат Андрій Володимирович Червук вважався зникли безвісти з серпня 2024 року. Його загибель підтвердили цьогоріч 4 квітня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Андрій Червук народився 26 травня 1997 року у місті Рівне. Навчався у Рівненській загальноосвітній школі №8, згодом продовжив навчання у технічному коледжі НУВГП.

До повномасштабної війни працював в охороні. У квітні 2024 року був мобілізований до лав Збройних сил України.

Із серпня 2024 року солдат Андрій Червук вважався зниклим безвісти фото: Рівненська міська рада/Facebook

Андрій мав активну життєву позицію і був надзвичайно талановитим спортсменом. Захоплювався бейсболом, грав у складі національної збірної України, був майстром спорту, багаторазовим чемпіоном України. Брав участь у міжнародних змаганнях.

Рідні згадують, що він не боявся нічого, був сильним духом, щирим, світлим хлопцем. Службу сприймав як справу, яка йому до снаги.

«На жаль, з серпня 2024 року солдат Андрій Червук вважався зниклим безвісти. І лише 4 квітня 2025 року ДНК-експертиза підтвердила, що евакуйоване з поля бою тіло належить 27-річному солдату Андрію Червуку», – повідомили у Рівненській міськраді.

Військовий тримає у руках траурний портрет Андрія Червука фото: Рівненська міська рада/Facebook

Загинув герой 6 серпня 2024 року на Луганщині.

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Прощання із Андрієм Червуком фото: Рівненська міська рада/Facebook

Прощання із захисником України відбулося 10 квітня 2025 року на майдані Незалежності у Рівному. Поховали воїна у селі Новоукраїнка.

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