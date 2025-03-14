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До США вирушили безпекові радники лідерів Британії, Франції та Німеччини – медіа

Катерина Іванова
glavcom.ua
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До США вирушили безпекові радники лідерів Британії, Франції та Німеччини – медіа
фото з відкритих джерел

Причини термінового візиту невідомі

Німецькі, британські та французькі радники з питань безпеки терміново вирушили до США для переговорів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на WELT.

Вважається, що приводом до цього стало те, що Вашингтон, Москва та Київ обговорюють можливі шляхи мирного врегулювання війни в Україні нібито без залучення європейських країн.

За інформацією джерел видання, радник канцлера Німеччини з питань безпеки Єнс Плетнер у п’ятницю прибув до Вашингтона. Там він разом із британським колегою Джонатаном Пауеллом зустрінеться у Білому домі з радником президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майком Волцом.

Очікується, що до переговорів також долучиться радник президента Франції Еммануеля Макрона Еммануель Бонн.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зауважив, що вчорашні заяви російського диктатора Володимира Путіна показують, що він не хоче перемир'я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу України.

«Вчора ми почули заяви Путіна – він висуває деякі умови, які чітко показують: він не хоче ніякого припинення вогню. Йому потрібна війна – це завжди було очевидним, і це є очевидним зараз. Путін бреше про реальну ситуацію на полі бою, він бреше про втрати, він бреше про справжній стан своєї економіки, яка постраждала від його недолугих імперських амбіцій, і він робить усе можливе, щоб дипломатія зазнала невдачі», – заявив президент.

Володимир Зеленський зазначив, що Путін не може завершити цю війну, оскільки в такому разі залишиться ні з чим.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін оголосив, що Москва згодна з пропозиціями про припинення бойових дій, однак «є питання», які ще треба обговорити. За словами Путіна, Росія нібито виступає за перемир'я з Україною на 30 днів, але є «нюанси», зокрема, йдеться про Курську область РФ. Він також вимагає, аби під час перемирʼя Україна припинила мобілізацію та отримання зброї.

Згодом Дональд Трамп прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо перемир'я. Американський лідер вважає, що заява Путіна про перемир’я була неповною. Трамп зазначив, що вона виглядає багатообіцяючою, але все ще потребує уточнень.

Також у традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви російського диктатора Путіна щодо ймовірного перемирʼя. Зеленський зауважив, що всі почули з Росії «дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова» Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті. Голова держави впевнений: Путін фактично готує відмову станом на зараз. 

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Теги: росія дипломатія війна путін Україна президент Вашингтон радник диктатор втрати

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