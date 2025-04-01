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Завдав державі збитків на майже 14 млн грн. Посадовець «Укртранснафти» отримав підозру

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Завдав державі збитків на майже 14 млн грн. Посадовець «Укртранснафти» отримав підозру
Посадовцю оголошено підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість)
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Згідно з матеріалами слідства, в результаті службової недбалості підозрюваного державі в особі АТ «Укртранснафта» завдано збитків 

Київська міська прокуратура повідомила про підозру одному з керівників АТ «Укртранснафта» у службовій недбалості, пов'язаній із закупівлею пересувної насосної установки. Згідно з матеріалами слідства, посадовець завдав державі збитків майже на 14 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури. 

Як встановило слідство, у травні 2022 року, відповідаючи за організацію закупівель, посадовець «Укртранснафти» затвердив придбання насосної установки за майже 17 млн грн. При цьому, він обмежився лише запитами до трьох пов'язаних між собою підприємств, не здійснивши реального моніторингу ринкових цін.

Досудове розслідування виявило, що підприємець, який продав установку, придбав її лише за 3 млн грн за місяць до угоди. Експертиза підтвердила, що ринкова вартість установки була завищена на майже 14 млн грн, що і стало сумою збитків для держави, повідомили у прокуратурі.

Посадовцю оголошено підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість). Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, Подільська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру начальнику управління житлово-комунального господарства Подільської. Повідомляється, що Подільська РДА переплатила за двері та вікна для багатоповерхівки 240 тис. грн. 

До слова, заступнику начальника відділу ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» АТ «Укрзалізниця» та двом службовим особам заводу, що став переможцем тендеру на майже 4 млн грн, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном. Встановлено, що завод у 2023 – 2024 роках проводив тендери на постачання кондиціонерів для локомотивів, запчастин до них, а також систем освітлення. Переможець тендера поставив до ПрАТ «КЕВРЗ» продукцію, яка, відповідно до висновків експертиз, не відповідає вимогам ДСТУ та перебуває у неробочому стані. Тобто підприємство поставило вживані кондиціонери, що не працюють.

Теги: прокуратура слідство розслідування експертиза

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