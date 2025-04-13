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Китайці, які воюють на боці Росії, пояснили свою мотивацію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Китайці, які воюють на боці Росії, пояснили свою мотивацію
Полонений громадянин КНР в українському полоні
фото: СБУ

Чжоу Чжицян стверджує, що не має ненависті до України. А, вже загиблий Чжао Жуй, раніше у своєму блозі розповідав, що хоче зустрітися у бою з японцями

Громадяни Китайської Народної Республіки розповідають, що йдуть воювати проти українців через гроші, які їм пропонує Росія. Про це розповідає «Главком» у публікації «Громадяни Китаю воюють в Україні. Росія підтверджує!».

У грудні 2023 року російський Telegram-канал China army опублікував інформацію про загибель на Запорізькому напрямку 38-річного Чжао Жуй з міста Чунцин. «Главком» знайшов першоджерело цієї інформації – і це китайський інформаційний ресурс.

Публікація про смерть громадянина КНР Чжао Жуя на китайському новинному сайті
Публікація про смерть громадянина КНР Чжао Жуя на китайському новинному сайті
скриншот: singtao.ca

У публікації йдеться, що Чжао Жуй пішов воювати ще у 2013 році, але не в Україну: він примкнув до місцевих озброєних угрупувань у М'янмі. А на російсько-українську війну він відправився, щоб зустрітися у бою із… японцями, якщо ті б підтримали Україну. Тому що «в Китаї існує культура спогадів про японську інтервенцію до Китаю», шанувальником якої був Чжао Жуй, чий дід воював проти японців.

У складі 58-ї армії (ймовірно, мова йде про 58-му гвардійську загальновійськову армію ордена Суворова, – «Главком») Чжао Жуй перебував з вересня 2022 року. Безпосередньо у військових діях почав брати участь 11 листопада 2023 року. Чжао Жуй вів блог у китайському аналогу TikTok – Douyin. У відео розповідав, наприклад, про те, як сумує за стравами рідного Чунцина. Жуй навіть записав відео зі зверненням, мовляв, не треба приїжджати до Росії, тому що в Росії немає справжньої китайської їжі.

Також в одному з відео він почав закликати співгромадян не їхати на російсько-українську війну: «Знайдіть роботу в Китаї – зароблятимете стільки ж». Цей заклик, очевидно, є ще одним підтвердженням того, що Росія вела активну вербовку китайців, і Жуй, який зголосився на цю пропозицію, був розчарований.

У своїх роликах китаєць розповідав про низький моральний дух бійців в складі іноземного взводу 58-ї армії, в якому служив, великі втрати та суворі умови. Загинув Чжао Жуй під час атаки безпілотників.

Інший громадянин Китаю, який служив разом з загиблим Чжао Жуєм, зміг пережити цю атаку дронів та розповів більше подробиць китайському журналістові. За словами 32-річного Чжоу Чжицяна, вони познайомилися з Жуєм у М’янмі. Коли той дізнався, що Росія набирає добровольців, Жуй почав готуватися до відправки в зону бойових дій: першим ділом, наприклад, сів на дієту. Чжао Жуй запропонував Чжицяну піти воювати разом із ним, але той спочатку не схотів, бо має сім’ю – дружину та доньку. Його дружина теж не хотіла, щоб він ризикував життям в Україні, але не могла встояти перед перспективою отримувати від чоловіка значні гроші, обіцяна місячна зарплата становила близько 20 тис. юанів (понад 100 тис. грн). Чжоу Чжицян зізнався: не має ненависті ані до США, ані до Росії, а тим паче до України. Просто хоче заробити грошей для утримання сім’ї.

Чжоу Чжицян був поранений скидом з безпілотника. Протягом п’ять-шість годин він діставався до російських позицій, періодично вдаючи з себе мертвого.

Чжоу Чжицян (у червоному кружечку) вижив під час безпілотної ракетної атаки на Запорізькому напрямку
Чжоу Чжицян (у червоному кружечку) вижив під час безпілотної ракетної атаки на Запорізькому напрямку
фото з відкритих джерел

8 квітня Зеленський опублікував відео з одним із двох китайських громадян, захоплених у полон українськими військовими. Це, за словами Зеленського, може свідчити про пряму або опосередковану участь КНР у війні проти України.

Міністерство закордонних справ Китаю перевіряє інформацію про захоплення українськими воїнами в полон громадян КНР. Як зазначає відомство, Китай завжди просив своїх громадян триматися якомога далі від зон збройного конфлікту і не брати в них участь. Тим часом Пекін наполягає, що заяви Києва про збільшення кількості китайців, які воюють у війні, є «безпідставними».

Нагадаємо, раніше Росія зробила заяву щодо китайців у своїй армії. Як і очікувалося, росіяни стверджують, що «китайців там немає».

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Теги: Китай росія війна Запоріжжя окупанти

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