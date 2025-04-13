Китайці, які воюють на боці Росії, пояснили свою мотивацію

Чжоу Чжицян стверджує, що не має ненависті до України. А, вже загиблий Чжао Жуй, раніше у своєму блозі розповідав, що хоче зустрітися у бою з японцями

Громадяни Китайської Народної Республіки розповідають, що йдуть воювати проти українців через гроші, які їм пропонує Росія. Про це розповідає «Главком» у публікації «Громадяни Китаю воюють в Україні. Росія підтверджує!».

У грудні 2023 року російський Telegram-канал China army опублікував інформацію про загибель на Запорізькому напрямку 38-річного Чжао Жуй з міста Чунцин. «Главком» знайшов першоджерело цієї інформації – і це китайський інформаційний ресурс.

Публікація про смерть громадянина КНР Чжао Жуя на китайському новинному сайті скриншот: singtao.ca

У публікації йдеться, що Чжао Жуй пішов воювати ще у 2013 році, але не в Україну: він примкнув до місцевих озброєних угрупувань у М'янмі. А на російсько-українську війну він відправився, щоб зустрітися у бою із… японцями, якщо ті б підтримали Україну. Тому що «в Китаї існує культура спогадів про японську інтервенцію до Китаю», шанувальником якої був Чжао Жуй, чий дід воював проти японців.

У складі 58-ї армії (ймовірно, мова йде про 58-му гвардійську загальновійськову армію ордена Суворова, – «Главком») Чжао Жуй перебував з вересня 2022 року. Безпосередньо у військових діях почав брати участь 11 листопада 2023 року. Чжао Жуй вів блог у китайському аналогу TikTok – Douyin. У відео розповідав, наприклад, про те, як сумує за стравами рідного Чунцина. Жуй навіть записав відео зі зверненням, мовляв, не треба приїжджати до Росії, тому що в Росії немає справжньої китайської їжі.

Також в одному з відео він почав закликати співгромадян не їхати на російсько-українську війну: «Знайдіть роботу в Китаї – зароблятимете стільки ж». Цей заклик, очевидно, є ще одним підтвердженням того, що Росія вела активну вербовку китайців, і Жуй, який зголосився на цю пропозицію, був розчарований.

У своїх роликах китаєць розповідав про низький моральний дух бійців в складі іноземного взводу 58-ї армії, в якому служив, великі втрати та суворі умови. Загинув Чжао Жуй під час атаки безпілотників.

Інший громадянин Китаю, який служив разом з загиблим Чжао Жуєм, зміг пережити цю атаку дронів та розповів більше подробиць китайському журналістові. За словами 32-річного Чжоу Чжицяна, вони познайомилися з Жуєм у М’янмі. Коли той дізнався, що Росія набирає добровольців, Жуй почав готуватися до відправки в зону бойових дій: першим ділом, наприклад, сів на дієту. Чжао Жуй запропонував Чжицяну піти воювати разом із ним, але той спочатку не схотів, бо має сім’ю – дружину та доньку. Його дружина теж не хотіла, щоб він ризикував життям в Україні, але не могла встояти перед перспективою отримувати від чоловіка значні гроші, обіцяна місячна зарплата становила близько 20 тис. юанів (понад 100 тис. грн). Чжоу Чжицян зізнався: не має ненависті ані до США, ані до Росії, а тим паче до України. Просто хоче заробити грошей для утримання сім’ї.

Чжоу Чжицян був поранений скидом з безпілотника. Протягом п’ять-шість годин він діставався до російських позицій, періодично вдаючи з себе мертвого.

Чжоу Чжицян (у червоному кружечку) вижив під час безпілотної ракетної атаки на Запорізькому напрямку фото з відкритих джерел

8 квітня Зеленський опублікував відео з одним із двох китайських громадян, захоплених у полон українськими військовими. Це, за словами Зеленського, може свідчити про пряму або опосередковану участь КНР у війні проти України.

Міністерство закордонних справ Китаю перевіряє інформацію про захоплення українськими воїнами в полон громадян КНР. Як зазначає відомство, Китай завжди просив своїх громадян триматися якомога далі від зон збройного конфлікту і не брати в них участь. Тим часом Пекін наполягає, що заяви Києва про збільшення кількості китайців, які воюють у війні, є «безпідставними».

Нагадаємо, раніше Росія зробила заяву щодо китайців у своїй армії. Як і очікувалося, росіяни стверджують, що «китайців там немає».