На початку війни двічі був у російському полоні. Згадаймо Максима Цегельника

Після визволення з полону та виїзду на підконтрольну Україні територію Максим Цегельник вирішив стати на захист рідної землі

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Цегельника.

Захищаючи Україну, 9 березня 2025 року, на Херсонському напрямку поліг каховчанин, матрос бригади берегової охорони Максим Віталійович Цегельник. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Каховську міську територіальну громаду.

Максим Цегельник народився 3 серпня 1979 року. На початку повномасштабного вторгнення Максим був двічі бранцем російських військових – його було забрано у полон і кинуто на підвали.

«Після визволення та виїзду на підконтрольну Україні територію, Максим вирішив стати на захист рідної землі. Він мав активну життєву позицію, жагу до справедливості і тому став на захист України, боронячи наші кордони задля мирного та вільного майбутнього своїх дітей», – повідомили у Каховській міській територіальній громаді.

На початку повномасштабного вторгнення Максим Цегельник був двічі бранцем російських військових фото: Каховська міська територіальна громадаFacebook

У Максима Цегельника залишилася дружина та троє синів.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.