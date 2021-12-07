Балкон із мангалом та барабани: у якій квартирі живе Притула (фото)

Квартира спроектована в одному стилі: на підлозі плитка, на стінах гарна ліпнина

У мережі з’явилися фото просторої квартири шоумена, який останні кілька років бере активну участь у політичному житті країни, Сергія Притули. Чимало світлин у власному інтер’єрі телеведучий публікує у себе на сторінці в Instagram.

Притула з дружиною, двома доньками та сином від попереднього шлюбу, проживає у просторій квартирі у центрі Києва.

Інтер’єр помешкання виконаний у світло-сірих тонах, у квартирі є каміни та скляна тераса.

Квартира спроектована в одному стилі, на підлозі плитка, на стінах гарна ліпнина, коридор поєднаний із кухнею та їдальнею.

У залі є невеликий камін, плазмовий телевізор та просторий диван. Тут же стоїть барабанна установка, а в кутку під Новий рік сім'я ставить та прикрашає ялинку. На великому балконі зі скляною огорожею стоїть великий камін-мангал.

Нагадаємо, зірка «Квартал 95» Євген Кошовий вперше показав свою розкішну квартиру у Києві, де живе з дружиною Ксенією та двома доньками – Варварою та Серафимою.

Також у мережі висміяли інтер’єр будинку російського посадовця.



