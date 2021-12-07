  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Балкон із мангалом та барабани: у якій квартирі живе Притула (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Інтер&rsquo;єр помешкання Притули виконаний у світло-сірих тонах - Балкон із мангалом та барабани: у якій квартирі живе Притула (фото)
    Інтер’єр помешкання Притули виконаний у світло-сірих тонах
    фото Сергій Притула/Instagram

    Квартира спроектована в одному стилі: на підлозі плитка, на стінах гарна ліпнина

    У мережі з’явилися фото просторої квартири шоумена, який останні кілька років бере активну участь у політичному житті країни, Сергія Притули. Чимало світлин у власному інтер’єрі телеведучий публікує у себе на сторінці в Instagram.

    Притула з дружиною, двома доньками та сином від попереднього шлюбу, проживає у просторій квартирі у центрі Києва.

    Інтер’єр помешкання виконаний у світло-сірих тонах, у квартирі є каміни та скляна тераса.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Балкон із мангалом та барабани: у якій квартирі живе Притула (фото)
    Балкон із мангалом та барабани: у якій квартирі живе Притула (фото)
    Балкон із мангалом та барабани: у якій квартирі живе Притула (фото)
    Балкон із мангалом та барабани: у якій квартирі живе Притула (фото)
    Балкон із мангалом та барабани: у якій квартирі живе Притула (фото)
    Балкон із мангалом та барабани: у якій квартирі живе Притула (фото)
    Балкон із мангалом та барабани: у якій квартирі живе Притула (фото)
    Балкон із мангалом та барабани: у якій квартирі живе Притула (фото)
    Балкон із мангалом та барабани: у якій квартирі живе Притула (фото)
    Балкон із мангалом та барабани: у якій квартирі живе Притула (фото)
    Балкон із мангалом та барабани: у якій квартирі живе Притула (фото)
    Балкон із мангалом та барабани: у якій квартирі живе Притула (фото)
    Балкон із мангалом та барабани: у якій квартирі живе Притула (фото)
    Балкон із мангалом та барабани: у якій квартирі живе Притула (фото)

    Квартира спроектована в одному стилі, на підлозі плитка, на стінах гарна ліпнина, коридор поєднаний із кухнею та їдальнею.

    У залі є невеликий камін, плазмовий телевізор та просторий диван. Тут же стоїть барабанна установка, а в кутку під Новий рік сім'я ставить та прикрашає ялинку. На великому балконі зі скляною огорожею стоїть великий камін-мангал.

    Нагадаємо, зірка «Квартал 95» Євген Кошовий вперше показав свою розкішну квартиру у Києві, де живе з дружиною Ксенією та двома доньками – Варварою та Серафимою.

    Також у мережі висміяли інтер’єр будинку російського посадовця.

    Читайте також: Ядучі стіни та пластик на стелі. Яку квартиру в Києві пропонують за $600 тис.


    Теги: квартира Сергій Притула
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Балкон із мангалом та барабани: у якій квартирі живе Притула (фото)