Вторинний ринок житла в листопаді: що буде із попитом та цінами

Відновлення попиту очікується після завершення карантинних обмежень

У листопаді на вторинному ринку житла Києва, Львова, Дніпра, Харкова та Одеси очікується зниження попиту в межах 17–20%. Про це повідомляє Асоціація фахівців з нерухомості (рієлторів) України (АФНУ).

За даними організації, з другої половини вересня та впродовж жовтня кількість потенційних покупців вже скоротилася в середньому на 10–15%. Водночас на найбільш затребувані квартири площею до 50 квадратних метрів переважно в будинках радянської забудови у вдалих локаціях та за належного стану попит знизився лише на 5–7%.

«Листопадове скорочення угод у найбільших обласних центрах України навряд чи призведе до суттєвого зниження цін. У 70% квартир, виставлених на продаж, ціни залишатимуться стабільними. У 20% квартир можливе збільшення їхньої вартості в межах 3–5%, а ситуативне зниження цін – до 3% – прогнозується лише в 10% об'єктів, які за своїми характеристиками не викликають значної зацікавленості у покупців», – розповів президент АФНУ Юрій Піта.

На думку експерта, повернення покупців на вторинний ринок житлової нерухомості слід очікувати після завершення пандемічних обмежень.

«На відміну від первинного ринку, де стабілізація попиту та пропозиції настане в лютому 2022 року, на вторинному ринку житла вже до кінця поточного року варто очікувати майже повну реалізацію відтермінованих на час нових обмежень угод. Проте передумов до економічно обґрунтованого зростання цін зараз немає, вартість 90% виставлених на продаж об'єктів залишатиметься на рівні вересневих показників», – підсумував Юрій Піта.

Нагадаємо, на вітчизняному первинному ринку житла ціни в жовтні зросли.

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