Як зміняться ціни на житло в Києві до весни? Експерти дали прогноз

Протягом 2021 року був високий попит на первинному ринку житла в Києві

Пік цін на нове житло в Києві вже пройдено, стверджують експерти

За підсумками 2021 року вартість житла на первинному ринку столиці зросла на 25-35%. Найбільше зростання цін зафіксоване в нових об'єктах класів комфорт та комфорт+. Найменше подорожчали об'єкти економ-класу – близько 10-15%. Про це розповів Михайло Підвисоцький, засновник та керуючий партнер девелоперської компанії Concept Group.

За його словами, протягом року найбільший попит – понад 80% всіх придбань на первинному ринку столиці – припав на одно- та двокімнатні квартири площею до 60 кв. м на стадії будівництва до року.

Експерт зазначив, що, крім здорожчання будівництва, яке суттєво вплинуло на ціноутворення, зростання вартості квадратного метра житла було зумовлене достатньо високою активністю громадян, що купували житло на початкових стадіях будівництва з метою збереження власних коштів. «Саме тому протягом 2021 року приріст попиту на первинному ринку на 5-10% випереджав пропозицію. Це є однією з головних «комерційних» причин стрімкого зростання житла», – наголосив Підвисоцький.

За його прогнозом, до березня 2022 року на первинному ринку Києва вартість житла економ- та комфорт-класу залишатиметься переважно без змін.

Процес цінової стабілізації в цих сегментах, що складають понад 70% від усіх новобудов Києва, розпочався ще з початку жовтня.

«Пік цін вже пройдено і у найближчі 2-3 місяці зростання вартості квадратного метра буде лише точкове – в окремих проєктах переважно через перехід до нової стадії будівництва», – зазначив фахівець.

Як повідомлялося, в листопаді 2021 року середня вартість квадратного метра нового житла в Києві виросла на 1,7 тис. грн – із 33 тис. грн за квадрат до 34,7 тис. грн/кв. м.

Раніше в Києві запустили онлайн-карту для порівняння цін на житло в новобудовах.

Нещодавно було розроблено інтерактивну карту житлової багатоповерхової забудови Києва. Сервіс також показує майбутнє столиці – як місто виросте у найближчі роки.

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