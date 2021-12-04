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    У Києві горіла багатоповерхівка: евакуювали 30 людей

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    У Києві горіла багаповерхівка - У Києві горіла багатоповерхівка: евакуювали 30 людей
    У Києві горіла багаповерхівка
    фото: ГУ ДСНС у Києві

    На місці події було задіяно вісім одиниць основної та спеціальної техніки

    Увечері суботи, 4 грудня, спалахнула квартира на 12-му поверсі 16-поверхівки на вул. Миколи Ушакова, 4-А, в мікрорайоні Біличі в Святошинському районі Києва. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м.Києві.

    «До місця виклику одразу ж було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Не гаючи часу, бійці одразу ж приступили до евакуації мешканців з верхніх поверхів та до гасіння пожежі», – ідеться в повідомленні.

    Протягом години пожежу повністю загасили.

    «Під час гасіння пожежі на безпечну відстань було виведено 30 осіб. На місці події було задіяно вісім одиниць основної та спеціальної техніки та 33 особи особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві», – зазначили рятувальники.

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    У Києві горіла багатоповерхівка: евакуювали 30 людей
    У Києві горіла багатоповерхівка: евакуювали 30 людей
    У Києві горіла багатоповерхівка: евакуювали 30 людей
    У Києві горіла багатоповерхівка: евакуювали 30 людей
    У Києві горіла багатоповерхівка: евакуювали 30 людей
    фото: ГУ ДСНС у Києві

    Унаслідок пожежі жертв та постраждалих немає.

    Що саме стало причиною загорання, має з'ясувати слідство.

    До слова, 25 листопада сталася пожежа в багатоповерховому будинку на вул. Курнатовського,17 у Дніпровському районі столиці. Внаслідок пожежі власниця квартири отруїлася продуктами горіння. Рятувальники відвели її до медиків, однак від госпіталізації вона відмовилась.

    23 листопада сталася пожежа в багатоповерховому будинку на вул. Леся Курбаса, 14-А у Святошинському районі столиці. Із квартири, де виникла пожежа, рятувальниками було винесено на свіже повітря квартиронаймачку, 1977 року народження, без свідомості та передано бригаді швидкої медичної допомоги. Але медикам жінку врятувати не вдалося.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники повітря квартира
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    У Києві горіла багатоповерхівка: евакуювали 30 людей