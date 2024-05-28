Вівчарка, яка служить у Держприкордонслужбі, народила 10 цуценят (відео)

Наразі малюкам лише два тижні. Вони активно ростуть та перебувають під пильним наглядом мами

Зовсім скоро чотирилапих закріплять за кінологами, які будуть їх дресирувати та готувати до служби

У Кінологічному навчальному центрі Державної прикордонної служби України поповнення – бельгійська вівчарка Баріна народила 10 цуценят. Про це повідомила Держприкордонслужба.

Наразі малюкам лише два тижні. Вони активно ростуть та перебувають під пильним наглядом мами фото Держприкордонслужба

«Наразі малюкам лише два тижні. Вони активно ростуть та перебувають під пильним наглядом мами. Зовсім скоро чотирилапих закріплять за кінологами, які будуть їх дресирувати та готувати до служби», – йдеться у повідомленні.

Розведенням собак породи малінуа або бельгійської вівчарки у Кінологічному навчальному центрі займаються більш як десять років фото Держприкордонслужба

Розведенням собак породи малінуа або бельгійської вівчарки у Кінологічному навчальному центрі займаються більш як десять років. Ця порода добре піддається дресуванню та має найкращі якості, які потрібні службовим собакам.

Малінуа – універсальні собаки, які використовуються і для пошуку зброї та наркотиків, і для затримання злочинців. Саме тому відмінно зарекомендували себе на службі у прикордонників.

Державний навчальний заклад «Кінологічний навчальний центр Державної прикордонної служби України» розташований у місті Великі Мости, що на Львівщині. Він є державним професійно-технічним навчальним закладом третього атестаційного рівня.

Нагадаємо, окупанти найбільш активно намагаються застосовувати розвідувально-диверсійні групи на Сумщині. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За словами Демченка, по Чернігівській області також активності ворожих ДРГ не фіксується.

До слова. колегія суддів Вищого антикорсуду ухвалила виправдувальний вирок та визнала невинуватим заступника директора одного з департаментів Держприкордонслужби Сергія Мула. Таке рішення ухвалила колегія суддів ВАКС у складі Сергія Мойсака, Тимура Хамзіна та Віри Михайленко. Цікаво, що засідання у цій справі відбувались у закритому режимі, лище за участі сторін і свідків.