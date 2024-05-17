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ДПСУ виявила в Тисі тіло ще одного чоловіка: це 30-й потопельник за час війни

Катерина Іванова
glavcom.ua
ДПСУ виявила в Тисі тіло ще одного чоловіка: це 30-й потопельник за час війни
У ДПСУ нагадали, що не варто піддавати ризикам своє життя
фото: ДПСУ

Наразі особу загиблого встановлюють

У прикордонній річці Тиса знову виявили тіло людини. Це вже 30-й випадок за час війни, повідомляє Державна прикордонна служба.

Зазначається, що тіло чоловіка у воді помітили румунські прикордонники. Тіло має ознаки довготривалого перебування у воді. Жодних документів при загиблому не знайшли, тож особу чоловіка ще доведеться встановити.

«Це вже 30-ий трагічний випадок, зафіксований під час спроби перетину кордону Тисою», – зауважують прикордонники.

У ДПСУ нагадали, що не варто піддавати ризикам своє життя.

Нагадаємо, що в Закарпатській області вздовж річки Тиса біля кордону з Румунією встановили загородження з колючим дротом.

Раніше працівники прикордонної служби України врятували чоловіка, який намагався втекти з країни через річку Тиса. Під час патрулювання українсько-румунського кордону прикордонники помітили невідомого чоловіка. Йому наказали зупинитися, проте той не відреагував, а натомість стрибнув у річку. Проте вже через кілька хвилин благав про допомогу. 

Крім того, на Закарпатті прикордонники затримали таксиста, який намагався переправити до Словаччини чоловіка.

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Теги: прикордонники Держприкордонслужба ухилянти

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