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Прикордонники розповіли, в якій області Росія найчастіше застосовує ДРГ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Прикордонники розповіли, в якій області Росія найчастіше застосовує ДРГ
Як повідомив речник Держприкордонслужби, активність російських ДРГ на Харківщині за останній час знизилась
фото з відкритих джерел

Російська Федерація активно використовує диверсійно-розвідувальні групи для ведення війни проти України

Окупанти найбільш активно намагаються застосовувати розвідувально-диверсійні групи на Сумщині. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Найбільш активним напрямком, де ворог продовжує застосовувати свої розвідувально-диверсійні групи, залишається Сумська область. Раніше була активність і по Харківській області, але за останній час вона знизилась», – заявив він.

За словами Демченка, по Чернігівській області також активності ворожих ДРГ не фіксується.

«А от Сумська область залишається для них пріоритетною. Бо фактично по кілька ворожих розвідувально-диверсійних груп протягом тижня викриваються. Не можна казати, що вони заходять, чи намагаються заходити щоденно, але по кілька груп за тиждень, за останній час - ось така їхня активність», – підкреслив він.

Нагадаємо, у Сумській області ввели додаткові тимчасові обмеження особливого режиму в межах п’ятикілометрової зони від державного кордону України через російські обстріли.

Як повідомлялося, російські диверсійно-розвідувальні групи від початку 2024 року посилили свою активність на кордоні з Україною. Зокрема, це стосується Сумщини.

До слова, активізація російських ДРГ останні декілька місяців на Сумщині може бути пов’язана з намаганням відволікти додаткові сили Сил оборони України.

Раніше повідомлялося, що через суттєве посилення обстрілів РФ по Сумській області планується примусова евакуація у Великописарівській та Середо-Будській громадах.

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Теги: окупанти Сумщина Харківщина Чернігівщина прикордонники Держприкордонслужба

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