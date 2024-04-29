На Одещині правоохоронці викрили міжнародний канал торгівлі людьми

За даними слідства, одеситка відбирала в українок документи, обмежувала в пересуванні та схиляла до співпраці

В Одеській області правоохоронці знешкодили міжнародний канал торгівлі людьми. Її організатором стала місцева жителька. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

За даними слідства, одеситка підшукувала жінок нібито для роботи за кордоном.

Зловмисницю затримали прикордонники та поліція фото: dpsu.gov.ua/ДПСУ

«Далі по прибуттю до Румунії зловмисниця відбирала в українок документи, обмежувала в пересуванні та схиляла до співпраці. Також забирала соціальну допомогу, яку змушувала жертв оформлювати в іншій країні», – зазначено в повідомленні.

Зловмисницю затримали прикордонники та поліція. Також їй повідомлено про підозру.

Одеситці повідомлено про підозру фото: dpsu.gov.ua/ДПСУ

Нагадаємо, правоохоронці викрили злочинну групу, яка протягом трьох років наживалася на схемі продажу новонароджених дітей за кордон. Вартість одного немовляти вони оцінювали у 50-70 тис. євро.

Раніше повідомлялося, що у Луцьку жінка намагалася продати немовля за $30 тис., підшукуючи потенційних «покупців» серед своїх знайомих.

До слова, у Дніпрі жінка намагалася продати свою дворічну дитину за 1 млн грн. Правоохоронці оголосили їй підозру за фактом торгівлі дітьми.