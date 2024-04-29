Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Одещині правоохоронці викрили міжнародний канал торгівлі людьми

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Одещині правоохоронці викрили міжнародний канал торгівлі людьми
Одеситці повідомлено про підозру
фото: dpsu.gov.ua/ДПСУ

За даними слідства, одеситка відбирала в українок документи, обмежувала в пересуванні та схиляла до співпраці

В Одеській області правоохоронці знешкодили міжнародний канал торгівлі людьми. Її організатором стала місцева жителька. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

За даними слідства, одеситка підшукувала жінок нібито для роботи за кордоном.

Зловмисницю затримали прикордонники та поліція
Зловмисницю затримали прикордонники та поліція
фото: dpsu.gov.ua/ДПСУ

«Далі по прибуттю до Румунії зловмисниця відбирала в українок документи, обмежувала в пересуванні та схиляла до співпраці. Також забирала соціальну допомогу, яку змушувала жертв оформлювати в іншій країні», – зазначено в повідомленні.

Зловмисницю затримали прикордонники та поліція. Також їй повідомлено про підозру.

Одеситці повідомлено про підозру
Одеситці повідомлено про підозру
фото: dpsu.gov.ua/ДПСУ

Нагадаємо, правоохоронці викрили злочинну групу, яка протягом трьох років наживалася на схемі продажу новонароджених дітей за кордон. Вартість одного немовляти вони оцінювали у 50-70 тис. євро.

Раніше повідомлялося, що у Луцьку жінка намагалася продати немовля за $30 тис., підшукуючи потенційних «покупців» серед своїх знайомих.

До слова, у Дніпрі жінка намагалася продати свою дворічну дитину за 1 млн грн. Правоохоронці оголосили їй підозру за фактом торгівлі дітьми.

Читайте також: Скільки киян постраждало від торгівлі людьми. Заступниця Кличка оприлюднила дані
Теги: документи Держприкордонслужба Румунія жінка Одещина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Країна-агресорка також пригрозила Україні нотою у разі доведення причетності до теракту у «Крокус Сіті»
РФ має намір звернутися до міжнародних судів через «тероризм» України
1 квiтня, 14:42
Перейменування ще має затвердити Верховна Рада
Сєвєродонецьк та Красноград перейменують: комітет затвердив нові назви
3 квiтня, 21:50
На сьогодні Джон Тіннісвуд живе в будинку для літніх людей в Саутпорті
«Довголіття – це «просто везіння»: названо ім'я нового найстарішого чоловіка планети
5 квiтня, 21:51
Еймі Гарріс (праворуч) виходить із федерального суду Манхеттена в Нью-Йорку у вівторок
Викрадачка щоденника доньки Байдена отримала вирок у суді
11 квiтня, 05:27
Біженці, що оформили довготривале проживання, зможуть зареєструвати транспортний засіб на себе
На українських біженців у Чехії очікують зміни: що потрібно знати
7 квiтня, 14:47
Всебілоруські народні збори остаточно затвердили концепцію нацбезпеки та воєнну доктрину
Білорусь прийняла нову воєнну доктрину
25 квiтня, 16:25
Військовозобов’язані зможуть оновити свої дані як у ТЦК, так і в електронному кабінеті призовника
Які документи знадобляться для оновлення даних в ТЦК: список
25 квiтня, 21:58
Генерал-майора Мула звинувачували у недекларуванні земельної ділянки і будинку за 1,5 млн грн у передмісті Києва
«Попався» через гламурну речницю: суд виправдав топпосадовця ДПСУ у справі про декларування
15 квiтня, 17:05
Переважну більшість із тих, кому за 100 років, становлять жінки
У Франції стає більше «наддовгожителів»: дослідники пояснили феномен
27 квiтня, 23:18

Кримінал

На Одещині правоохоронці викрили міжнародний канал торгівлі людьми
На Одещині правоохоронці викрили міжнародний канал торгівлі людьми
На Житомирщині вчитель напав з ножем на колишніх учнів
На Житомирщині вчитель напав з ножем на колишніх учнів
Підозрюваний у вбивстві син екссудді Аблова дорогою до суду «опинився у реанімації»
Підозрюваний у вбивстві син екссудді Аблова дорогою до суду «опинився у реанімації»
Працівники заводу «Укроборонпрому» грабували своє підприємство: виносили озброєння
Працівники заводу «Укроборонпрому» грабували своє підприємство: виносили озброєння
Організував пограбування ЧАЕС: оголошено підозру заступнику гендиректора «Росатома»
Організував пограбування ЧАЕС: оголошено підозру заступнику гендиректора «Росатома»
Розстріл поліцейських на Вінниччині: стало відомо, хто допомагав підозрюваним тікати з країни
Розстріл поліцейських на Вінниччині: стало відомо, хто допомагав підозрюваним тікати з країни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Помер скандальний історик Толочко
19K
Боєць «Азова» відповів, коли закінчиться війна в Україні
17K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
13K
США придбали 81 радянський бойовий літак у Казахстану
7183
Росія вигадала новий спосіб захисту від українських дронів – Forbes
6154
Україна частково відступає від конвенції ЄС про захист прав та свобод людини

Новини

Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
Сьогодні, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
Сьогодні, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми
Вчора, 12:21
Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч
Вчора, 06:13
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 28 квітня
Вчора, 05:27

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua