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Суд виправдав топпосадовця ДПСУ у справі про декларування

Ірина Міллер
glavcom.ua
Суд виправдав топпосадовця ДПСУ у справі про декларування
Генерал-майора Мула звинувачували у недекларуванні земельної ділянки і будинку за 1,5 млн грн у передмісті Києва
фото Центр протидії корупції

Прокурор САП просив розглядати справу у відкритому форматі. Втім, колегія ВАКС вирішила закрити процес

Колегія суддів Вищого антикорсуду ухвалила виправдувальний вирок та визнала невинуватим заступника директора одного з департаментів Держприкордонслужби Сергія Мула. Про це повідомляє Центр протидії корупції. 

Таке рішення ухвалила колегія суддів ВАКС у складі Сергія Мойсака, Тимура Хамзіна та Віри Михайленко.

Цікаво, що засідання у цій справі відбувались у закритому режимі, лище за участі сторін і свідків.

Захист та сам Мул просили закрити засідання, мотивуючи це тим, що посадовець є військовим і обізнаність про його місце перебування нібито може загрожувати його життю.

Прокурор САП просив розглядати справу у відкритому форматі. Втім, колегія ВАКС вирішила закрити процес.

Генерал-майора Мула, який раніше обіймав посаду начальника Південного регіонального управління Державної прикордонної служби, звинувачували у недекларуванні земельної ділянки і будинку за 1,5 млн грн у передмісті Києва.

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Будинок офіційно не був введений в експлуатацію, хоча був цілком придатним для проживання. Після початку розслідування НАБУ Мул вказав у декларації інформацію про «земельну ділянку зі спорудами» на 500 квадратів, у якому його дружина і доньки нібито «тимчасово проживають».

Цього майна в декларації за 2023 рік вже немає.

У ЦПК додали, що вирок може бути оскаржений упродовж 30 днів до Апеляційної палати ВАКС.

Раніше повідомлялося, за 2023 рік колишній голова Хмельницької ОДА, а нині радник голови СБУ Сергій Гамалій задекларував 17,28 млн грн сукупного доходу. З них зарплата на посаді радника очільника Служби безпеки склала 302,2 тис. грн, повідомляє «Главком» з посиланням на дані реєстру декларацій.

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Із нового майна, яке з’явилося в сім’ї Гамалія, житловий будинок площею 171,59 кв. м за 12,5 млн грн і земельна ділянка площею 0,07 га – все у Польщі. Власником цієї нерухомості є дружина посадовця Вікторія Гамалій.

Окрім цього, радник голови СБУ задекларував, що має у Польщі квартиру площею 57 кв. м, куплену у 2003 році. Також у 2019 році Сергій Гамалій за 5,65 млн грн придбав житловий будинок у Туреччині.Що стосується доходів дружини декларанта, то протягом 2023 року вона одержала 4,61 млн грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, 407,6 тис. грн зарплати від роботодавця у польському місті Тчеві. Іще Вікторія Гамалій задекларувала 120,7 тис. грн соціальних виплат на дітей від Міністерства праці та соціальної політики Польщі.

 

Теги: Антикорупційний суд будинок вирок Держприкордонслужба декларація

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