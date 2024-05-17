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Перевірки на кордоні відзавтра зміняться. ДПСУ дала повне роз'яснення

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Перевірки на кордоні відзавтра зміняться. ДПСУ дала повне роз'яснення
ДПСУ пояснила, хто з чоловіків відзавтра підлягатиме обов’язковій та необов’язковій перевірці
фото з відкритих джерел

З 18 травня всі чоловіки призовного віку повинні будуть мати при собі військово-обліковий документ

Відзавтра прикордонники в пунктах пропуску перевірятимуть наявність військово-облікового документа у чоловіків віком від 18 до 60 років. Які категорії громадян підлягатимуть обов’язковій та необов’язковій перевірці, повідомила Держприкордонслужба.

За повідомленням пресслужби ДПСУ, обов'язкова перевірка військово-облікових документів чекає на:

  • заброньованих на період мобілізації та на воєнний час;
  • визнаних відповідно до висновку військово-лікарської комісії непридатними до військової служби за станом здоров'я;
  • на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
  • які самостійно виховують дитину;
  • які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби;
  • інші категорії осіб, визначені ст.23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
Перевірки на кордоні відзавтра зміняться. ДПСУ дала повне роз'яснення фото 1

Необов'язкова перевірка військово-облікових документів стосуватиметься:

  • осіб з інвалідністю;
  • тих, які супроводжують осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;
  • водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;
  • визначених осіб за окремими посадами та державної служби;
  • працівників підприємств залізничного транспорту і які відносяться до морської та авіаційної галузі та ін.

Перевірка з 18 травня інспекторами ДПСУ в пунктах пропуску військово-облікового документу чоловіків призовного віку передбачена змінами до законів України «Про правовий режим воєнного стану» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Нагадаємо, прикордонники Львівського загону викрили чоловіка під час спроби незаконного перетину кордону. Так, він називав себе «багатодітним батьком», однак не зміг назвати жодної дати народження дітей, які були вказані в його фальшивих документах.

Як повідомлялося, у пункті пропуску «Могилів-Подільський» прикордонники виявили громадянина України, що намагався перетнути кордон з підробленими документами. Військовозобов'язаний українець уже вдруге спробував виїхати з фальшивими документами.

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Теги: прикордонники Держприкордонслужба документи мобілізація чоловік кордон

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