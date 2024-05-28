Громадянин Молдови перетнув Дністер, аби побачитися з коханою: чим закінчилася історія

Громадянину Молдови на п’ять років було заборонено в’їжджати до України

Замість коханої громадянин Молдови на березі зустрів наряд прикордонників

Громадянин Молдови незаконно переплив Дністер для того, щоб побачитися зі своєю коханою. Однак на іншому березі замість неї чоловіка чекав прикордонний наряд. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Як зазначають прикордонники, громадянину Молдови раніше був заборонений в’їзд в Україну на п’ять років, адже під час попереднього візиту він порушив правила перебування в країні. Натомість чоловік не став чекати терміну та вирішив знову порушити закон, перетнувши Дністер.

Тепер іноземцю знову доведеться відповідати перед законом, а заборона вʼїзду в Україну для нього тепер становить 10 років.

Нагадаємо, 44-річний мешканець Золотоноші Черкаської області, одягнений у жіночий одяг і перуку намагався незаконно перетнути кордон, доводячи, що він – жінка.

Як повідомлялося, близько 11 тис. українських чоловіків нелегально перетнули кордон із Румунією на півночі країни, щоб уникнути мобілізації після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Зокрема, прикордонники не беруть до уваги мобільний застосунок «Резерв+» при перетині кордону, так як він потрібен громадянам лише для оновлення своїх даних.

До слова, у прикордонній річці Тиса знову виявили тіло людини.