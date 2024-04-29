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Польські фермери розблокували усі пункти пропуску на кордоні з Україною – ДПСУ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Польські фермери розблокували усі пункти пропуску на кордоні з Україною – ДПСУ
Поляки не пропускатимуть на в’їзд лише вантажівки, які транспортують зернові культури
фото з відкритих джерел

«Оформлення та пропуск через кордон у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі»

Польські фермери принизили блокування всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Польські фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску «Гребенне – Рава-Руська». Оформлення та пропуск через кордон у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі», – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Прикордонники додали, що на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту.

Раніше польські фермери розблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин - Дорогуськ». Вони завершили акцію протесту, яка тривала з 9 лютого. Крім того, було розблокувано рух вантажівок у пунктах пропуску «Шегині-Медика» та «Краківець-Корчова».

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

22 листопада до протесту приєдналася організація Oszukana Wieś («Обдурене село»), яка заблокувала ПП «Шегині – Медика». Поза блокадою залишилися лише пункти для пропуску порожнього транспорту та пункти для малотоннажних автомобілів.

Як повідомлялося, польські фермери, які протестують на кордоні з Україною, анонсували нову акцію, яка триватиме до 30 квітня. За березень Україна недоотримає 6,5 млрд грн надходжень від митниці через блокування кордону поляками.

Увечері 5 квітня польські протестувальники частково відновили пропуск вантажівок на пункті пропуску «Гребенне – Рава-Руська». Прикордонники зазначили, що за інформацією від польських колег, фермери, котрі під час акції протесту обмежують рух транспорту, пропускатимуть на вʼїзд до Польщі щодоби по 15 порожніх вантажівок.

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Теги: Держприкордонслужба фермер Польща блокування кордон вантажівки

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