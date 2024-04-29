Кабмін відповів на петицію про створення зоополіції

Цьогоріч правоохоронці виявили 1283 адміністративних та 63 кримінальних правопорушення, пов’язані із жорстоким поводженням з тваринами

Створення окремих підрозділів із захисту тварин від жорстокого поводження в органах Національної поліції є недоцільним. Про це йдеться у відповіді Кабміну на петицію про створення зоополіції.

У відповіді зазначено, що патрульна поліція, групи реагування патрульної поліції та підрозділи превентивної діяльності Національної поліції реагують на заяви та повідомлення про правопорушення або події, пов’язані із жорстоким поводженням із тваринами.

Зокрема, у 2021 році правоохоронці зареєстрували 5,2 тис. адміністративних та 202 кримінальних правопорушення, пов’язані з жорстоким поводженням із тваринами. За даними Кабміну, це близько 0,08% та 0,07% від загальної кількості правопорушень відповідно.

У 2022 році в Нацполіції було 3172 адміністративних та 150 кримінальних правопорушень, пов’язаних із жорстоким поводженням із тваринами. Це 0,08% та 0,06% від загальної кількості відповідно.

Натомість 2023 році подібних правопорушень стало більше: 5070 – адміністративних та 174 – кримінальних. Це – 0,1% та 0,05% від загальної кількості відповідно. А вже у 2024 році правоохоронці виявили 1283 адміністративних та 63 кримінальних правопорушення, що становить 0,1% та 0,06% від загальної кількості.

Як зазначено у відповіді через актуальність охорони та захисту тварин від жорстокого поводження, Міністерство внутрішніх справ та Національна поліція «систематично вживають заходів щодо підвищення рівня знань поліцейських у цій сфері».

Нагадаємо, у квітні петиція про створення в структурі Національної поліції України підрозділу зоополіції набрала необхідні голоси.

Авторкою петиції стала президентка Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова.

За словами зоозахисниці, з року в рік стаються нові випадки жорстокого поводження з тваринами. Натомість поліція в більшості випадків «не володіє достатнім рівнем знань» або просто не діє, «бо не вважає тварин вартими своєї уваги».

До слова, Організація порятунку тварин і довкілля UAnimals разом з «Укрзалізницею» напрацює оновлені правила перевезення тварин у потягах.